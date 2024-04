Sommeren var særdeles varm i det sydlige Europa sidste år. Og det ser den ud til at blive igen.

Ifølge den norske klimaforsker Tore Furevik skyldes det blandt andet igen El Niño på trods af, at vejrfænomenet er i en aftagende fase.

»Baseret på det – samt at det allerede nu er varmt i Middelhavet og nordpå ved Atlanterhavet, er der grund til at tro, at vi er på vej mod en meget varm sommer,« siger han til Dagbladet:

»Men det er svært at sige, om det bliver en ny rekordsommer.«

Der var rift om pladserne på stranden, da heden ramte i sommeren 2023. Her ved Pontevedra i Spanien. Foto: Agostime/AP/Ritzau Scanpix

Det var således, hvad sommeren 2023 blev kaldt på globalt plan, siden man begyndte at registrere temperaturer på verdensplan i 1940erne (selvom det ikke helt kunne mærkes i Danmark).

Også andre sommerprognoser peger i retning af en omgang hede på højde med sidste år, hvor der mange steder var målinger langt over 40 grader i ikke mindst det sydlige Europa.

Senest har European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) fremlagt beregninger, der siger, at det i sommermånederne vil være en-to grader varmere i Sydeuropa og en halv grad varmere i Nordeuropa.

Altså sat over for en »normal sommer«.

Nedkøling i Rom hen over sommeren 2023. Foto: Alberto Pizzoli/AFP/Ritzau Scanpix

I den forbindelse er den finske meteorolog Mika Rantanen kommet med følgende udmelding:

»Det kan lyde af lidt, men det er faktisk en temmelig høj afvigelse i forhold til sommeren. Og med tanke på, at vi taler om hele sommeren, er det en betydelig afvigelse,« lyder det fra ham til Aftonbladet.

Han konkluderer om tallene fra ECMWF:

»Prognosen for hele Europa viser en meget varm sommer. Det er den varmeste sommerprognose, som er lavet i april siden 2017,« siger Mika Rantanen.

Varmen førte også til skovbrande mange steder. Her nær Athen i Grækenland. Foto: Louisa Gouliamaki/AFP/Ritzau Scanpix

Han vurderer, at det meget vel kan blive en ny rekordsommer på disse breddegrader, fordi Europa generelt har tiltrukket mange hedebølger i de senere år.

»Det er selvfølgelig bekymrende, for to år i træk har vi haft de varmeste somre registreret i Europa, og den kommende sommer kan altså blive endnu varmere,« siger den finske meteorolog.

Samtidig blev marts i år den tiende måned i træk med rekordhøje globale temperaturer ifølge EUs klimatjeneste C3S.

I Norge lyder det fra klimaforskeren Tore Furevik, specifikt om de foretrukne feriemål længere mod syd.

»Trenden for Sydeuropa ser ret dårlig ud. Det bliver tørrere med hyppigere hedebølger. Der kommer ikke nye varmerekorder hvert år, men tendensen er mere varme og mere tørke,« lyder det.