En 34-årig mandlig beboer på Udrejsecenter Kærshovedgård blev onsdag fængslet for at have dræbt en 55-årig kvinde i trafikken.

Manden foretog ifølge sigtelsen flere hasarderede overhalinger, var påvirket af cannabis og kørte 120 kilometer i timen, hvor han måtte køre 70, inden ulykken skete.

Men det er langt fra første gang, at personer fra Kærshovedgård er involveret i sager om overtrædelse af færdselsloven, skriver TV Midtvest.

Midt- og Vestjyllands Politi har nemlig 25 gange sigtet beboere på Kærshovedgård for narkokørsel i løbet af de seneste tre år. Det afslører mediet på baggrund af en aktindsigt.

I alt har der fra august 2020 til august 2023 været 295 sigtelser mod personer, der har adresse på udrejsecenteret, skriver mediet. Mange af dem drejer sig om overtrædelse af færdselsloven.

Den 34-årige mand fra onsdagens trafikdrab var ikke selv i stand til at være til stede under grundlovsforhøret, da han er indlagt på hospitalet som følge af dødsulykken. Men mandens forsvarer oplyste, at han nægter sig skyldig.

Udrejsecenteret Kærshovedgård er i de senere år blevet kendt for en række sager om vold og radikalisering blandt beboerne, der består af afviste asylansøgere, mennesker udvist ved dom og mennesker på tålt ophold i Danmark.

I slutningen af året blev der også foretaget en ransagning på udrejsecenteret, hvor der blev fundet våben, narko og falske kontanter.