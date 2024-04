Der skulle gå næsten 24 år, før tiårige Natasha Carter og hendes mor Susan Carter blev fundet.

Tidligere i denne ugen fandt sagen således sin afslutning med to markante og opsigtsvækkende hændelser med kun få timers mellemrum.

»Den var en form for poetisk retfærdighed, som jeg aldrig selv ville kunne have skrevet,« som Ben Hatfield fra anklagemyndigheden i Raleigh County har udtrykt det på et pressemøde ifølge NBC News.

I næsten et kvart århundrede havde der ellers ikke været et eneste spor af mor og datter, der sporløst forsvandt fra deres hjem i den amerikanske by Beckley i 8. august 2000.

Politiet har dog løbende kigget på sagen, da man har været af den overbevisning, at Susan Carter var flygtet med sin datter på grund af en voldsom tvist med sin eksmand, pigens far, om forældremyndigheden.

I oktober sidste år kom der så lidt af et gennembrud.

For da man igen kiggede nærmere på det hjem, som Natasha og Susan Carter boede i, fandt man noget.

Gemt i en væg sad en affyret patron med spor af blod.

Efterfølgende viste en dna-test, at det stammede fra den tiårige pige, der dengang for mange år siden havde haft værelse i det pågældende rum.

Og så blev ejeren af huset anholdt. Der var tale om Larry Webb, der var gift med Susan Carter.

Han ville dog intet sige, mens politiet forsøgte at bygge en sag op mod ham.

I begyndelsen af april ændrede alt sig dog.

For her var Larry Webb blevet alvorligt syg, og da politiet igen afhørte ham, tilstod han pludselig alt.

At han havde skudt og dræbt Susan Carter efter et skænderi om penge. At han efterfølgende havde dræbt hendes datter for ikke at blive afsløret.

At han havde gemt ligene i kælderen i to dage, mens han fik gravet en grav i baghaven.

At han til sidst havde begravet mor og datter – og at de havde ligget der lige siden.

»Det var en detaljeret og ubestridelig tilståelse, der hang sammen,« som Ben Hatfield har forklaret på et pressemøde tirsdag:

»Og den var i overensstemmelse med den efterforskning, vi havde foretaget og med de beviser, vi havde indsamlet.«

Mandag i denne uge kulminerede det knap 24 år lange mysterium så inden for få timer.

For her blev ligene af Natasha og Susan Carter fundet bare få meter fra det hus, de havde boet i.

Det skete bare kort efter, at deres drabsmand, Larry Webb, samme dag døde på hospitalet.

En form for poetisk retfærdighed, som det altså blev kaldt.