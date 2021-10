Flere gange om ugen kører 52-årige Claus Broberg forbi Kongevejen, der ligger tæt ved Tivoli Friheden i Aarhus. Et syn fik ham tirsdag til at vende bilen og få sin medpassager til at filme med hans telefon og smide videoen på Facebook.

En lang række biler var parkeret på skråparkeringen på Kongevejen. Alle med den ting til fælles at de havde en gul seddel hængende i forruden eller bagruden.

I videoen optræder 38 biler med en bøde i ruden, men Claus Broberg fortæller, at videoen ikke filmer hele rækken af biler.

»Jeg vil skyde på, der var 50-60 biler, der havde fået en bøde. Det er helt almindelige biler. Det er hr. og fru. Danmark, som får en hilsen fra kommunen,« fortæller Claus Broberg og tilføjer:

»Jeg tænkte bare, at det var løgn. Man jagter bilister her som ingen andre steder.«

Claus Broberg kører flere gange om ugen forbi Kongevejen, fordi han bor i Beder og arbejder i Aarhus C.

På Kongevejen bliver der i forbindelse med forskellige arrangementer og begivenheder indimellem givet tilladelse til, at man må skråparkere på vejen, hvor det normalt er ulovligt at parkere.

På Tivoli Frihedens hjemmeside kunne man læse, at det denne gang gjaldt fra 9. oktober til og med 18. oktober, hvor der stod skilte, der indikerede, at man måtte parkere.

De skilte er efterfølgende blevet fjernet, og derfor holdt alle bilerne altså ulovligt parkeret tirsdag 19. oktober.

»Hvordan skal folk vide det? Den ene dag må du, den anden dag må du ikke. Nogle gange fjernes parkeringsskiltet, andre gange gør det ikke. Hvis så mange biler kan tage fejl, så er der noget galt,« siger han.

Er det ikke bilisternes eget ansvar at orientere sig om, hvor de må parkere?

»Jo, det er det. Men hvorfor er der ikke nogen, der guider en? Det var helt almindelige biler med børnefamilier, der var et smut i Tivoli, og så er det takken,« fortæller han.

Flere kommentarer til Claus' opslag med videoen vidner om, at det ikke er første gang, at flere biler har fået en p-bøde på Kongevejen. Og det får aarhusianernes pis i kog.

»Føj for helvede, hvor usmageligt.«

»Svineri.«

»Fy for satan.«

»Jeg ville ikke være stolt, hvis jeg var byrådspolitiker.«

Hos Tivoli Friheden sidder de med lige så store frustrationer som bilisterne.

»Vi laver nogle store arrangementer herude, som trækker folk til, og så får de sådan en træls afslutning. Jeg forstår godt, folk er sure,« fortæller salgs- og marketingchef hos Tivoli Friheden, Morten Palm Andersen til B.T., og tilføjer:

»De har parkeret lige så fint og er her kun i en begrænset periode. Det er så svært at gennemskue, hvor og hvornår de må parkere i området, vi kunne godt ønske os et bedre system,« fortæller Morten Palm Andersen.

Han fortæller, at Tivoli Friheden har gjort, hvad de kunne for at gøre deres gæster opmærksomme på, at tilladelsen til at parkere i denne omgang kun gjaldt til 18. oktober.

»Altså der er ikke noget at komme efter. De er parkeret ulovligt. Men hvis du spørger mig, om jeg synes, det er særlig servicevenligt, så er svaret nej,« siger han.

B.T. arbejder på en kommentar fra Aarhus Kommune.