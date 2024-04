Elvira Pitzner har ikke været bleg for at udbasunere sin uskyld.

Men nu indrømmer den 26-årige realitystjerne, at hun faktisk blev fundet skyldig i utroskab, efter hun på decembers første dag blev anholdt under den anklage i Dubai.

Det afsløres i det nye afsnit af Elvira Pitzner og familiens TV 2-program 'Diamantfamilien – fanget i Dubai'.

Her fortæller Elvira Pitzner på optagelserne fra januar – hvor hun fortsat var tilbageholdt i ørkenstaten, mens retssagen om utroskab var i gang – at hun er blevet indkaldt til den første høring i sagen.

»Jeg har fået en dato for første hearing, hvor at anklageren skal præsentere politirapporten og så videre, hvor at han kender os skyldige, på baggrund af positiv dna-test,« fortæller Elvira Pitzner fra bagsædet af en kørende bil i Dubai i programmet.

Elvira Pitzner med ekskæresten – som indtil marts samtidig juridisk set har været hendes ægtemand – Milad Saadati, som anmeldte hende for utroskab, da hun med iværksætteren Mortada Haddad ankom på ferie til Dubai, hvor Elvira og Milad blev islamisk gift og boede sammen næsten hele deres tre år lange forhold. Foto: Privat

Allerede i december så B.T. dokumentation for, at Elvira Pitzner havde undergået en medicinsk undersøgelse for at fastslå hendes mulige utroskab. En traumatiserende undersøgelse, Elvira Pitzner efterfølgende selv bekræftede.

Undersøgelsen var et springende bevis på, at Elvira Pitzner havde haft sex med Mortada Haddad, som hun rejste ind i Dubai med, mens hun stadig var gift med sin ekskæreste Milad Saadati.

Elvira Pitzner fortæller da også i det nye afsnit af 'Diamantfamilien', at forløbet var langstrakt, hvor hun brugte mange timer på politistationen og fik foretaget undersøgelser og taget blodprøver.

Senere ser man også Elvira Pitzner rådføre sig med sin mor, Katerina Pitzner, over telefonen tilbage i januar.

Elvira Pitzner blev i januar stadig tilbageholdt i Dubai, og derfor rådførte hun sig med sin mor over telefonen. Foto: Pineapple Entertainment/TV 2

Her fortæller Elvira Pitzner, at hun ikke føler, hun kan gøre mere op til sit møde med sin advokat.

»Altså i ægteskabssagen? Den anden, den er du jo skyldig i,« spørger Katerina Pitzner sin datter, der ikke forstår, hvilken sag der er tale om.

»Altså du har jo knaldet med Mortada – undskyld, jeg siger det,« svarer Katerina med henvisning til utroskabssagen.

»Behøver du sige det, mens vi filmer?« svarer Elvira med et forlegent smil ud til kameraet.

»Du har jo knaldet en anden mand, sådan er det,« siger Katerina Pitzner, før Elvira beder hende 'censurere' sig selv og være lidt mere 'halal'.

Undervejs i retssagen om utroskab, nærmere bestemt 31. januar 2024, søgte Elvira Pitzner om skilsmisse fra Milad Saadati, hvilket B.T. har set dokumentation for.

Milad Saadati endte med at droppe søgsmålet om utroskab og i stedet godkende Elvira Pitzners skilsmisseanmodning, således at parret i marts 2024 blev registreret til at være skilt i august 2023 – og altså før, Elvira Pitzner rejste med Mortada Haddad til Dubai.

Men inden utroskabssagen endte med at blive annulleret, var Elvira Pitzner tæt på at miste modet.

Mortada Haddad er selvstændig og har sit eget succesfulde datingimperium for mellemøstlige. Foto: PR

»Det er jo fedt, at der skal komme en afklaring, jeg synes bare, det er ubehageligt, når man ikke ved, hvordan man er stillet, og man måske ikke føler sig så godt stillet lige nu. Jeg har kun haft modgang, vi har kun haft modgang, min kæreste og jeg, hele vejen,« fortæller Elvira Pitzner fra januars optagelser i det nye 'Diamantfamilien'-afsnit.

»Jeg prøver at være håbefuld, men for at være helt ærlig, så virker det ikke mere end to minutter, før jeg må give op igen og bliver bange igen, fordi der er ikke noget, der har gået som forventet, og jeg har bare haft nederlag på nederlag igennem hele processen, så jeg tør ikke at håbe på noget.«

Elvira Pitzner er efter utroskabssagens afslutning og sin skilsmisse stået frem med, at hun og Mortada Haddad ikke bare er kærester – de skal også giftes og have barn sammen.

Det hele skete mens, at de begge var tilbageholdt i Dubai.