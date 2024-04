Er du kunde i Danske Bank og førstegangskøber? Hvis ja, så kan du nu se frem til at spare op til 120.000 kr. i rente på et bankboliglån på 500.000 kr., skriver Finans.

Den danske storbank sænker nemlig renten på banklån, der også omtales som efterfinansiering, som særligt unge har brug for, når de skal købe en bolig, da man som udgangspunkt maksimalt kan låne op til 80 pct. til en bolig gennem et realkreditlån.

Helt præcis falder renten på bankboliglån i banken til mellem 4,49 og 7,49 pct. mod før mellem 6,1 og 11,1 pct., og ifølge en opgørelse fra mediet, er Danske Bank nu den billigste, når det drejer sig om efterfinansiering.

»Danske Bank melder sig i den grad ind i konkurrencen om boligkunderne, og jeg tror, at det nye renteniveau kan komme til at få flere kunder til at vælge banken,« udtaler cheføkonom hos Mybanker, Jens Uhrskov Hjarsbech, til mediet.

Artiklen er oprindelig udgivet hos Euroinvestor.



