Det hele begyndte, da en politipatrulje i sidste måned opdagede, at en mand var ved at hæve penge på et kreditkort, som en ældre borger forinden var blevet franarret.

Siden er sagen vokset. Og vokset.

»Det er en ussel form for kriminalitet rettet mod ældre medborgere,« lyder det i en pressemeddelelse fra efterforskningsleder Carsten Knudsen hos Københavns Vestegns Politi.

Den pågældende mand blev tilbage i august pågrebet af en patrulje fra Københavns Politi, mens han var i gang med at hæve penge på et kreditkort, der ikke tilhørte ham.

Det tilhørte i stedet en ældre medborger, der var blevet narret til at udlevere det.

Politiet kunne dog ikke umiddelbart sætte manden, der er 28 år, i forbindelse med anden kriminalitet, og derfor måtte man lade ham gå.

Selve efterforskningen fortsatte dog – og senere har det ifølge Københavns Vestegns Politi vist sig, at manden formodes at have været på spil hos flere ofre over hele Sjælland.

Politiet mistænker ham for at have udgivet sig for at have været et 'bankbud', der skulle komme og hente kreditkort hos ældre ofre, efter en anden medgerningsmand forinden havde ringet til dem og udgivet sig for at være en 'bankansat'.

Over telefonen blev de ældre ofre overbevist om, at de skulle aflevere deres kreditkort og kode til 'banken' via et bud, der ville komme forbi.

Derefter blev der hævet penge fra kreditkortene i hæveautomater.

Den 28-årige mand blev derfor anholdt endnu engang den 21. september – og han er sigtet for i 17 tilfælde at have opsøgt ældre medborgere, hentet deres betalingskort og hævet eller forsøge at hæve penge på deres forskellige betalingskort i mindst 62 tilfælde i perioden juli, august og september.

I pressemeddelelsen kommer politikommissær Carsten Knudsen, der er efterforskningsleder af økonomisk kriminalitet i politikredsen, med en opfordring:

»Jeg vil indtrængende appellere til, at man aldrig afleverer sit betalingskort eller Pinkode til andre – eller overfører penge til nogen, man ikke kender. Beder nogen om det, så afbryd samtalen.«

Indtil videre har efterforskningen lokaliseret ofre i blandt andet København, Herlev, Hvidovre, Rødovre, Albertslund, Slagelse og Hellerup.

I København mistede eksempelvis en 92-årige kvinde 27.000 kroner.

Ifølge politiet fortsætter efterforskningen.

Den sigtede mand nægter sig skyldig.