Politiet regner med at bruge både mandag aften og nat på at efterforske et dødsfald i Vordingborg.

Mandag formiddag rykkede Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi ud til et mistænkeligt dødsfald på Chr. Winthersvej i Vordingborg.

I løbet af dagen har det været sparsomt med oplysninger om, hvad sagen nærmere drejer sig om.

Der er derfor endnu ingen oplysninger om den afdødes køn og alder.

Det er dog meldt ud, at den pågældendes pårørende er blevet underrettet.

Kort før klokken 21 mandag aften skriver politiet i en opdatering på Twitter, at efterforskningen fortsætter aftenen og natten igennem.

»Dagens efterforskning af et mistænkeligt dødsfald på Chr. Winthers Vej i Vordingborg fortsætter hen over aftenen og natten igennem,« skriver politiet på Twitter.

Politiet understreger, at man ikke har yderligere informationer om sagen på nuværende tidspunkt.