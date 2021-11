Et skilt med påskriften 'Minkdræber' og 'Lev med det', blev lørdag formiddag klokken 9.55 fjernet fra en motorvejsbro ved Hjørring af Nordjyllands Politi.

Det sker samme dag som statsminister, Mette Frederiksen (S), skulle besøge byens borgmester, Arne Boelt (S), som led i valgkampen frem mod kommunalvalget 16. november.

I en pressemeddelelse oplyser Nordjyllands Politi, at det var en patrulje, der fik øje på skiltet og vurderede, det skulle fjernes.

Skiltet var nemlig lavet af træplader, der var fastgjort på ydersiden af en motorvejsbro ved frakørsel 4 Hjørring Syd på E39.

»På baggrund af pladernes størrelse og beskaffenhed og måden, hvorpå de var løseligt fastgjort, var det vores klare vurdering, at der var en overhængende risiko for, at pladerne i tilfælde af vindstød eller lignende vil kunne rive sig løse og falde direkte ned på motorvejen. Derfor var vores patrulje nødt til at nedtage pladerne,« forklarer politiinspektør Ole Kristensen, der overfor B.T. understreger, at skiltet udelukkende blev fjernet af sikkerhedsmæssige årsager.

Der var tale om to træplader med hver en størrelse på cirka 1,5 gange 2 meter.

Politiet oplyser, at man overvejede at flytte skiltene til et mere sikkert sted, hvor 'Minkdræber' og 'Lev med det' stadig kunne ses fra motorvejen, men det blev vurderet, at det ikke kunne lade sig gøre.

Hvem der har sat skiltet op, er politiet ubekendt, men hvis de ønsker skiltet tilbage, kan de rette henvendelse til politiet på telefon 1-1-4.

Ole Kristensen oplyser desuden, at der hverken venter en bøde eller en sigtelse for opsætningen af træskiltene.

Efter statsministeren havde besøgt Hjørring gik turen videre til Aalborg.