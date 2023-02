Lyt til artiklen

En 35-årig mand har fået en straf på halvandet år for at have udsat sin 25-årige kæreste for grov vold.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Kæresten blev udsat for vold af en særlig brutal karakter, da manden både slog og sparkede hende i ansigtet, ligesom han kastede hende ind i et skab.

Men volden stoppede ikke der. Den 35-årige tog nemlig også kvælertag på sin 25-årige kæreste, hvilket fik hende til at besvime kortvarigt.

Det tog ikke politiet lang tid at finde frem til manden efter det voldelige overfald. For han afsonede nemlig allerede en fængselsdom med fodlænke.

»Det var særligt skærpende, at den 35-årig havde flere forstraffe for vold, og at han begik ny kriminalitet, mens han havde fodlænke på. Det kunne ikke påvises, at kvinden havde været i livsfare, men det var et voldsomt og farligt overfald, og det havde selvfølgelig også indvirkning på straffen,« siger specialanklager Jakob Beyer.

Overfaldet skete i efteråret sidste år i parrets lejlighed i Randers, hvor flere beboere i nærheden hørte larm fra hjemmet og alarmerede politiet.

Da politiet mødte op ved lejligheden, fandt de den 25-årige kvinde på gaden.

Hun havde skader i både ansigtet og på kroppen – og blev derfor straks kørt til behandling på hospitalet.

Den 35-årige mand erkendte dele af tiltalen, men mente ikke, at overfaldet havde været så voldsomt, som der stod beskrevet i anklageskriftet.

Han modtog dog sin dom på halvandet år.