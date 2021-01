En simpel aflæsning tog mandag morgen en dramatisk drejning.

Her endte en lastvogn på Selinevej i København med at vælte – den 60-årige chauffør kom til skade.

»I udgangspunktet er det ikke kritisk, men han er kørt til undersøgelse,« siger vagtchef ved Københavns Politi, Jess Voldager.

Anmeldelsen om arbejdsulykken kom kl. 6.20, og det var specielt syn, der mødte betjente og ambulanceredderne, da de nåede frem.

Den væltede lastvogn. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Den væltede lastvogn. Foto: Presse-fotos.dk

Her lå en lastvognen på siden, oveni en gravemaskine.

»De var i gang med at læse nogle bbetonklodseraf ladet. Og så sker der en form for vægtudveksling, der gør, at lastvognen simpelthen tipper og vælter,« vagtchef Jess Voldager.

Politiet er fortsat i gang med at undersøge, hvad der præcist er sket, men chaufføren stod tilsyneladende på ladet, da ulykken skete.

»Men om han har været i frit fald eller er kurrt ned af ladet, ved vi endnu ikke,« siger Jess Voldager fra Københavns Politi.

Det er vognmanden selv, der skal stå for at få rejst lastvognen igen.