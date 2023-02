Lyt til artiklen

Offentligheden skal have indblik i en del af den store spionskandale, der ellers hidtil har været totalt mørkelagt.

Landsretten har besluttet, at dørene alligevel ikke skal være totalt lukkede, når en 62-årig tidligere PET-mand skal på anklagebænken i Københavns Byret torsdag.

Det fremgår af en kendelse, som B.T. har fået aktindsigt i ved Østre Landsret.

Sagen har en »betydelig offentlig interesse«, og derfor skal hele retsmødet ikke foregå for lukkede døre, står der i kendelsen.

I midten af januar besluttede Københavns Byret, at dørene skulle lukkes under hele sagen fra start til slut, fordi sagen handler om videregivelse af klassificerede oplysninger.

Men Berlingske og DR kærede afgørelsen til landsretten, som altså nu ændrer byrettens kendelse.

For det første skal retsmødet begynde med fuldt åbne døre, hvor sigtelserne mod den tidligere PET-mand læses op.

Derudover skal dørene kun lukkes, når der er oplysninger, der vedrører efterretningstjenestens arbejdsopgaver og arbejdsmetoder, ... (anonymiseret i kendelsen, red.) og klassificerede oplysninger. Det kan for eksempel være under afhøringen af den sigtede.

Landsretten mener, at retsmødet må kunne tilrettelægges på en måde, så de tavshedsbelagte temaer samles, og at dørene ellers kan være åbne.

Den 62-årige tidligere PET-mand er sigtet for at have lækket oplysninger til journalister.

Ifølge flere medier skal han have viderebragt oplysninger om Ahmed Samsam, der påstår at have været agent for efterretningstjenesterne.

Ifølge DR skal den tidligere PET-mand have været indigneret over behandlingen af Samsam, og han forventes at tilstå i retten.

Højst opsigtsvækkende har Ahmed Samsam udpeget den sigtede som sin PET-kontaktperson i et interview med DR.

