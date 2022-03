Historier om politibetjente, som går utrygge på arbejde, fordi ledelsen ikke mener, der er brug for skudsikre veste i Odense, har gjort indtryk på politikere på Christiansborg.

Formanden for Folketingets Retsudvalg, Morten Dahlin (V), kræver nu en redegørelse fra justitsminister Nick Hækkerup (S).

»Jeg er en smule forundret over at kunne læse om en dansk betjent, som føler sig utryg – og dermed jo ikke er i stand til at kunne udføre sit arbejde på den bedst mulige måde – fordi han ikke kan være iført en vest,« siger Morten Dahlin til B.T. og tilføjer:

»Det, der må stå i første række for politiet, må være de enkelte betjentes sikkerhed.«

Betjentene hos Fyns Politi oplever imidlertid ikke, at deres sikkerhed bliver taget alvorligt. Det fortalte B.T. lørdag.

Betjentene må nemlig som udgangspunkt ikke bære vest – selvom de ønsker det – når de er på patrulje i Odense, hvor en verserende bandekonflikt for en måned siden førte til en likvidering på åben gade.

»Der er en bandekonflikt kørende, hvor de anvender skydevåben og likviderer hinanden og alt muligt. Derfor vil mange af vores operative kollegaer gerne have mulighed for at bære veste hele tiden,« sagde formanden for Fyns Politiforening, Per Svanegaard Nielsen, til B.T.

»Jeg mener, at man bør have tillid til, at den enkelte betjent godt selv kan vurdere, om vedkommende skal have en vest på eller ej. Vi må kunne finde et system, hvor de i højere grad har valgfrihed i deres hverdag,« siger Morten Dahlin.

Synes du, at betjentene skal have lov til at bære veste?

Men er det ikke fair nok, at det er ledelsen, der har ansvaret for sine betjentes sikkerhed, og det store ansvar ikke skal ligge på skulderen af den enkelte betjent?

»Selvfølgelig er der en balance i alting, men jeg synes det er vigtigt, at vi som politikere stiller os på den enkelte betjents side,« siger venstremanden.

»Vi har veluddannede og dygtige betjente i Danmark, og vi tror i rigtig høj grad, at de selv er bedst til at vurdere, hvordan de udfører deres arbejde.«

Men justitsminister Nick Hækkerup (S) gjorde det under onsdagens spørgetid i Folketingssalen, at han ikke er enig.

Dansk Folkepartis, Peter Skaarup, spurgte nemlig ind til lige nøjagtig betjentenes valgfrihed i forhold til brug af veste.

»Vil det ikke være rigtigt af regeringen at sende det signal, at der er brug for valgfrihed, når det spørges efter det?,« lød spørgsmålet fra Peter Skaarup.

»Det er jeg ikke enig i. Jeg synes grundlæggende, at spørgsmålet om uniformering er en ledelsesbeslutning i dialog med betjentene,« svarede ministeren til spørgsmålet.

Ministeren sagde også, at det ligger ham meget på sinde, at betjente har de redskaber og rammer, der skal til for, at de kan føle sig trygge, når de går på arbejde.

»Samtidig synes jeg, at vi skal passe på, at vi ikke her fra Christiansborg gør os kloge på, hvordan virkeligheden skal styres derude,« lød det fra ministeren.

Ude i virkeligheden er en af de tungtvejende hensyn for politiledelsen – ifølge de fynske betjente, som B.T. har talt med – at betjentene kommer til at se for militante ud.

Noget ledelsen dog har afvist overfor B.T.

»Jeg opfatter ikke en dansk betjent med skudsikker vest som værende militant, og det tror jeg faktisk heller ikke, danskerne gør,« siger Morten Dahlin fra Venstre.

Han anerkender dog, at der skal være en balance.

»Men det system, vi har i dag, virker altså en smule for rigidt,« siger formanden for retsudvalget.

Han håber, at ministerens redegørelse kommer til at føre til en diskussion i udvalget om, hvordan politikredsene bedre griber spørgsmålet om sikkerhedsveste an.