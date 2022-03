Bandekonflikten har længe været på kogepunktet i Odense. For bare en måned siden blev en 19-årig mand med tilknytning til en af byens bandegrupperinger likvideret på åben gade.

Alligevel vil ledelsen i Fyns Politi ikke efterkomme betjentenes ønske om at få lov til at bære skudsikker vest.

Det kritiserer flere betjente nu over for B.T.

»Der er en bandekonflikt kørende, hvor de anvender skydevåben og likviderer hinanden og alt muligt. Derfor vil mange af vores operative kollegaer gerne have mulighed for at bære veste hele tiden,« siger formanden for Fyns Politiforening, Per Svanegaard Nielsen, til B.T.

En af dem, der gerne vil have lov til at køre med sikkerhedsvest, er Thomas Veje, der er politiassistent hos Fyns Politi og har arbejdet i politiet i 19 år.

»Vi oplever ofte her i Odense at standse biler, hvori der forefindes våben, og derfor synes jeg, at det er super vigtigt for den enkelte kollegas tryghed, at det bliver valgfrit at køre med vest,« siger Thomas Veje og tilføjer:

»Det føles bart at stå i sådan en situation og ikke bære en vest. Man føler da bestemt en vis tryghed ved at have vesten på.«

Ifølge Thomas Veje og Per Svanegaard Nielsen, så betød ledelsens vesteforbud, at de kollegaer, der først rykkede ud til likvideringen af en 19-årig mand ved en KFC-restaurant i slutningen af februar, ikke nåede at få veste på.

»De syntes ikke, at der var tid til at køre ind og tage veste på, selvom de nok skulle have gjort det, men det ville jo have betydet, at de var kommet senere frem, fordi de ikke har vestene på i forvejen,« siger Per Svanegaard Nielsen.

»De ydede selvfølgelig førstehjælp, men vidste jo ikke, hvem der var venner eller fjender på stedet,« tilføjer Thomas Veje om sine kollegaers indsats på gerningsstedet.

Er vi derude, hvor du er bange for at tage på arbejde?

»Jeg er ikke personligt bange for at tage på arbejde uden vest, men min familie er fuldstændig uforstående over for, at vi ikke kører med vest,« siger Thomas Veje.

Politibetjentenes bekymring for egen sikkerhed er dog ikke noget, der har fået ledelsen hos Fyns Politi til at ændre retningslinjerne for brug af vest.

Herfra lyder reglen nemlig stadigvæk, at så længe der ikke er nogen visitationszone, så må politibetjente kun bære veste, hvis vagtchefen beordrer det, eller de enkelte betjente selv vurderer, at de står i en konkret situation, der kræver vest.

»Der er ikke kommet noget ud af, at vi har rejst vores bekymring for ledelsen, andet end at de tager det ad notam,« siger Per Svanegaard Nielsen.

»Så må vi jo bare håbe, at de ikke står og skyder efter hinanden, når vi kommer frem,« tilføjer formanden.

Ifølge chefpolitiinspektør ved Fyns Politi Lars Bræmhøj, så baserer ledelsens holdning til sikkerhedsveste sig på flere ting.

»Vi tænker sikkerhed for vores kollegaer, politiets fremtoning, og vi tænker på de gener, som det også har at gå med vest – for eksempel for ryggen,« forklarer Lars Bræmhøj.

Lige nu virker det så, som om I sætter for eksempel politiets fremtoning højere end den enkeltes sikkerhed?

»Nej, det er ikke tilfældet. Vi sætter sikkerheden højest.«

Men så er det lidt svært at forstå, at betjentene ikke bare får lov til at køre med vest?

»Fordi det er vores vurdering, at det behov, der er i øjeblikket – der er udgangspunktet, at vi ikke kører med vest.«

Så en verserende bandekonflikt er ikke nok til, at man siger, at der er et sikkerhedshensyn?

»Det har ikke noget med en verserende bandekonflikt at gøre. Vi følger hele tiden med i efterretninger og andet omkring bandekonflikten. Nogle gange er en bandekonflikt tæt, og andre gange er den ikke tæt. Vi tager hensyn til det samlede billede,« siger Lars Bræmhøj og tilføjer:

»Det er faktisk noget, vi bruger ret mange kræfter på, det her. Det må ikke bare lyde, som om at vi har et eller andet princip, som vi ikke ønsker at give efter over for.«

Det er ellers det indtryk, som betjentene står tilbage med.

»Jeg tror, at vores ledelse synes, at det ser lidt for militaristisk ud, at vi går rundt med vest,« siger formand Per Svanegaard Nielsen. Et argument som politiassistent Thomas Veje også har oplevet, at ledelsen har gjort brug af.

»Udtrykket udadtil er bare en lille del af alle de ting, som indgår i en samlede vurdering,« siger chefpolitiinspektør Lars Bræmhøj, der også understreger, at ledelsen i Fyns Politi ikke er egenrådig.

»Vi tager faktisk kollegaer med på råd, og jeg hører, hvad de siger,« siger han.

Politiassistent Thomas Veje, der selv er en del af de patruljer, der hver dag kører rundt i Odense, mener dog ikke, at ledelsens argument holder længere.

»Jeg køber ikke argumentet længere, jeg synes, at det er et stykke sikkerhedsudstyr, som vi skal kunne gøre brug af ligesom alt muligt andet sikkerhedsudstyr,« siger Thomas Veje.