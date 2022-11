Lyt til artiklen

En person er lørdag aften blevet anholdt for knivstikkeri ved Christianias hovedindgang.

»Vi har anholdt en person for det, der er sket på Christiania,« siger vagtchefen hos Københavns Politi uden at uddybe nærmere.

Det var klokken 19.28 Københavns Politi fik en anmeldelse om en blødende mand på Christiania.

Politiet rykkede massivt ud til Christianias hovedindgang, hvor de fik en anmeldelse om et potentielt knivstikkeri.

Her efter var politiet tilstede med hundepatruljer, og at de havde afspærret et område, hvor episoden blev undersøgt.

Og nu er en mand altså anholdt for knivstikkeriet.

Eftersigende skulle den blødende mand ikke været kommet slemt tilskade.

»Der er ikke de store skader på forurettede. Han har dryppet noget blod, men ikke noget alvorligt,« lød det tidligere i dag fra vagthavende hos Københavns Politi til eb.dk.