I nattens mulm og mørke lykkedes det flere gerningsmænd at komme afsted med stjålne smykker og ure for flere millioner kroner.

Det skete i hjertet af Aarhus på Sankt Clemens Torv natten til tirsdag hos guldsmeden Knud Pedersen Ure og Smykker, der blandt andet forhandler dyre Rolex-ure.

Gerningsmændene havde konstrueret en hjemmelavet rambuk i træ, som de brugte til at bryde ind gennem vinduesfacaden og skaffe sig adgang til smykkeforretningen.

Og så gik de ellers i gang med den helt store plyndring, der bare varede få minutter, inden de kørte derfra igen.

»Klokken 4.34 får vi anmeldelsen om et indbrud på Sankt Clemens Torv. Flere gerningsmænd har med deres bil bakket en stor rambuk ind i butiksvinduet og fået adgang til butikken,« siger Jakob Christiansen, pressemedarbejder ved Østjyllands Politi, til B.T.

Guldsmeden forhandler blandt andet dyre Rolex-ure.

I butikken stjal gerningsmændene smykker og ure for »flere millioner,« siger Jakob Christiansen. Hvor mange millioner er de ikke klar over endnu.

Politiet har i løbet af natten og morgenen været til stede ved butikken, hvor de har lavet forskellige undersøgelser. De oplyser, at efterforskningen af indbruddet bliver taget meget alvorligt.

»Vi er i fuld gang med efterforskningen af indbruddet, og vi har sikret os spor på stedet og indsamlet overvågningsmateriale,« lyder det fra Jakob Christiansen.

Politiet hører meget gerne fra vidner, der måtte have set eller hørt noget i nat.

»Politiets teknikere er stadigvæk hernede. Der har været et rambuktyveri, og der er blevet stjålet for nogle millioner og smadret inventar, men vi har ikke overblikket endnu. Jeg får noget at se til de næste par dage,« siger direktør og medejer Niels Peter Smalbro Christensen, der er tydeligt berørt, til Lokalavisen Aarhus tirsdag morgen.

Det er ikke utænkeligt, at politiet senere udsender en mere konkret efterlysning.