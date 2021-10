Besiddelse af 20.421 filer indeholdende børnepornografisk materiale og tre tilfælde af blufærdighedskrænkelse af børn under 12 år.

Det erkender en journalist fra et dansk medie sig nu skyldig i.

Det skriver Ekstra Bladet, der er tilstede i Retten i Roskilde.

I retten erkender den sigtede mandlige journalist, der er i 40erne, gennem sin advokat – ​Carsten Brix – sig delvist skyldig i anklagerne mod sig.

I retten kom det desuden frem, at anklagemyndigheden udvider sigtelsen mod manden.

Han er også sigtet for fire voldtægter ved andet seksuelt forhold end samleje mod børn under 12 år.

Ifølge Ekstra Bladet er det i retten blevet oplyst, at de fire voldtægter, manden er sigtet for, skal have fundet sted over en årrække. Det seneste skal være sket i omkring 2014.

Manden er også sigtet for at have filmet episoderne – uden at ofrene vidste noget om det.

Der er navneforbud i sagen.