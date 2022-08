Lyt til artiklen

Tirsdag udløber varetægtsfængslingen af de sigtede i sagen om det formodede drab på Frank Dan Nørgaard Jørgensen.

Selvom de sigtede først skal stilles for en dommer dér, er der allerede blevet arbejdet kulisserne.

For flere af de sigtede har valgt at skifte forsvarsadvokater. Og det er ikke hvem som helst, der nu skal kigge på sagen.

I alt er seks personer sigtet for at have frarøvet den 40-årige mand fra Randers livet. Fem af dem sidder lige nu varetægtsfængslede, mens en 23-årig kvinde blev løsladt tidligt i forløbet.

Den 25-årige mand, der var blandt dem, der blev anholdt først, har valgt at hyre Mette Grith Stage som forsvarsadvokat.

»Jeg har besøgt ham, og vi har haft en god snak. I forhold til stillingtagen henviser jeg til det, der kom frem under grundlovsforhøret,« fortæller forsvareren og peger altså på, at den 25-årige ved første retsmøde 19. juli gjorde det klart, at han – nøjagtigt som sagens andre sigtede – nægter sig skyldig.

Den 37-årige mand, der blev anholdt 21. juli, har også oprustet på advokatfronten. Ind fra sidelinjen kommer Henrik Stagetorn.

De to kendte forsvarsadvokater oplyser begge, at deres nye klienter frivilligt lader sig forblive varetægtsfængslet.

»Der ligger ikke nogen anerkendelse af skyld i det, men en realistisk holdning til, at der i det her indledende stadie i en så omfangsrig sag, at der bliver man ikke løsladt,« siger Henrik Stagetorn.

Nogenlunde samme begrundelse lyder fra Mette Grith Stage.

Forsvarsadvokat Kurt Jensen, der er forsvarer for den 39-årige mand, ønsker ikke at oplyse noget om sagen, heller ikke om han lader sig frivilligt fristforlænge.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra de andre sigtedes forsvarsadvokater, men de er for nuværende ikke vendt tilbage på henvendelserne.

Frank Dan Nørgaard Jørgensen forsvandt torsdag 14. juli. Det er politiets mistanke, at han denne julidag blev dræbt på en adresse i Nimtofte. Formentlig ved kvælning.

Fire dage senere var han endnu ikke fundet. Ikke desto mindre skred politiet til anholdelse af fire personer. To kvinder og to mænd.

Tidslinje 14. juli: Frank Dan Nørgaard Jørgensen forsvinder efter sidst at være blevet set i Nimtofte på Djursland. Det er politiets mistanke, at han omkring klokken 16.30 bliver kvalt på en adresse i samme by.

15. juli: Pårørende slår alarm til politiet.

16. juli: Politiet udsender en efterlysning af ham og hans hvide varebil.

18. juli: Fire personer – to mænd og to kvinder – anholdes og sigtes for at have dræbt den 40-årige. Der er endnu ikke fundet et lig, men den hvide varevogn dukker udbrændt op ved en skovparkeringsplads i Vivild. Samtidig ransager politiet flere adresser på Djursland.

19. juli: De fire personer fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Randers. Alle nægter sig skyldig. Tre af dem bliver varetægtsfængslet.

21. juli: Politi og teknikere er talstærkt til stede i et skovområde ved Gassum nær Randers. Her bliver Frank Dan Nørgaard Jørgensens lig fundet. Desuden bliver to mænd anholdt, men den ene løslades efter afhøring.

22. juli: En 37-årig mand fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Randers. Han er sigtet for blandt andet drab og for at have modtaget betaling for at bortskaffe liget. Han nægter sig skyldig, men varetægtsfængsles. En 23-årig mand bliver anholdt, afhørt og løslades.

28. juli: Den 23-årige mand, som tidligere er blevet løsladt efter afhøring, varetægtsfængsles. Han nægter sig også skyldig i drab, men erkender at have bortskaffet en tønde med aske og en nummerplade.

Alle blev de sigtet for at have dræbt Frank Dan Nørgaard Jørgensen. Alle nægtede de sig skyldig.

De blev desuden sigtet for at have bortskaffet liget, som siden blev fundet i et skovområde ved Spentrup nær Randers.

21. juli anholdt politiet en 37-årig mand, der også er sigtet for drabet og for at lade sig hyre til at skille sig af med liget. Samtidig blev en 23-årig mand anholdt, men i første omgang løsladt efter endt afhøring.

Han er dog senere blevet varetægtsfængslet – ligeledes mistænkt for drabet på Frank og bortskaffelse af beviser.

Østjyllands Politi har sørget for, at de fem varetægtsfængslede skal fristforlænges samtidig tirsdag. Det sker ved Retten i Randers klokken 9.30.

Selvom B.T. løbende har kunnet give et lille indblik i sagens detaljer, holder politiet dog fortsat kortene helt tæt ind til kroppen.

Af samme årsag har der været dørlukning ved de tre foreløbige grundlovsforhør, og Østjyllands Politi oplyser, at man vil komme med lignende begæring under tirsdagens retsmøde.