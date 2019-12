28-årig mand fra Brabrand skal i en video have skudt til måls efter billeder af Anders Fogh og Naser Khader.

En hjemsendt syrienkriger har accepteret, at varetægtsfængslingen af ham forlænges med yderligere fire uger. Det oplyser Københavns Byret mandag.

Tyrkiet sendte Ahmad Salem el-Haj til Danmark 11. november, hvilket udløste skarpe kommentarer fra blandt andre statsminister Mette Frederiksen (S). Siden har han været frihedsberøvet.

Den 28-årige danske statsborger sigtes blandt andet for i en video at have truet med at begå terrorhandlinger mod Danmark.

/ritzau/