Jimmy Hayat, søn til Britta Nielsen, er utilfreds med dommen i Retten i Glostrup. Derfor er den blevet anket.

Forsvarer for Britta Nielsens søn, Jan Schneider, er utilfreds med torsdagens dom i Retten i Glostrup, hvor hans klient har fået to år og seks måneders fængsel for at have fået del i penge fra morens svindel.

Han er også kendt skyldig i fund af børneporno, som var på en ekstern harddisk, der blev fundet i hans kuffert i forbindelse med hans anholdelse.

- Retten er nået frem til noget andet, end vi påstod. Det ligger i den hårde ende - det er der ikke nogen tvivl om, siger Jan Schneider efter afgørelsen.

40-årige Jimmy Hayat er den eneste af de tre børn, som torsdag er mødt op i Retten i Glostrup.

Hverken Samina eller Jamilla Hayat var således med ved domsafsigelsen.

Ifølge Jan Schneider er hans klient "meget rolig og fattet", efter at han har fået sin dom.

Uanset er han ikke tilfreds med resultatet, og det er også grunden til, at han og forsvareren har valgt at anke dommen til landsretten.

- Mit bud er, at den formentlig først bliver berammet i landsretten engang næste år, siger Jan Schneider.

Mens Jimmy Hayat har fået to år og seks måneders fængsel, så har 33-årige Samina Hayat blevet idømt fængsel i tre år og seks måneder, mens 36-årige Jamilla Hayats dom lyder på fængsel i et år og seks måneder.

De to døtre til Britta Nielsen har også valgt at anke deres fængselsdomme til landsretten

Anklager Kia Reumert fortæller efter afgørelsen, at der er stor tilfredshed med rettens afgørelse.

- Det afgørende for retten - og det har vi været fuldstændigt enige i - er, at der har været et massivt forbrug af penge i den her familie.

- Retten er enig i, at med så mange penge, som de tiltalte har brugt, så kan de simpelthen ikke have undgået at have været klar over, at det her måtte være strafbart, siger Kia Reumert.

Britta Nielsen blev i februar idømt seks år og seks måneders fængsel for at have svindlet sin arbejdsplads, Socialstyrelsen, for cirka 117 millioner kroner gennem 25 år.

Hun var indkaldt som vidne i sagen mod børnene, men da hun blev ført ind i retten, afviste hun. Normalt er man forpligtet til at vidne, men som mor har hun lov til at lade være.

/ritzau/