Politiet fandt en uhyggelig note på en telefon tilhørende den ene af tre tiltalte i en sag om forberedelse af bombeterror.

To 23-årige mænd og en 39-årig kvinde er tiltalt for at have skaffet sig remedierne til at bygge en bombe, som skulle bruges til et angreb i Danmark eller i udlandet.

De to mænd er derudover tiltalt for at sætte ild til en bus på Amager, mens kvinden er tiltalt for at sende penge til Islamisk Stat og hjælpe danske IS-sympatisører med at oprette profiler på sociale medier.

På de to unge mænds adresser fandt politiet blandt andet acetone, tændvæske, brintoverilte, elpærer, søm og en fjernstyret legetøjsbil.

Remedier, der kan findes i mange hjem, men som i de forkerte hænder kan omdannes til en bombe med det ustabile sprængstof TATP – også kaldet 'Satans mor'.

Det er anklagemyndighedens opfattelse, at trioen planlagde at bygge en bombe og udføre et eller flere angreb i Danmark eller udlandet.

Hvor disse angreb eventuelt skulle udføres, har anklagemyndigheden ikke lagt frem, men på den 39-åriges telefon fandt politiet en note, der muligvis giver en indikation om, hvilke mål den påståede bombetrio kan have haft i tankerne.

Den 39-årige kvinde var i retten iført sort muslimsk heldragt med en sprække til ansigtet.

Uden over heldragten havde hun en sort Adidas-trøje, og hendes hænder var dækket af sorte handsker.

Hun skrev løbende noter på et gult linjeret stykke papir, som hun viste til sin forsvarer. Bagefter stregede hun noterne over igen.

I notesblokfunktionen på hendes telefon har politiet fundet en række noter, der indgår som bevismateriale i sagen.

Noten omhandler de etaper af Tour de France, der skulle køres i Danmark, herunder start og slutstederne.

Ud over Tour de France-noten havde den 39-årige kvinde ingen andre noter om sport – kun noter om madopskrifter, korancitater og litteratur.

Og så var der en note om, hvordan man bygger en detonator ud af en telefon.

Alle tre tiltalte er danske statsborgere. Anklagemyndigheden kræver to af dem frataget deres danske indfødsret og udvist for bestandig.

Der er afsat 20 retsdage til sagen, som forventes afsluttet i slutningen af januar 2022.

De to 23-årige erkender ildspåsættelsen, men alle tre tiltalte nægter sig skyldige i forsøg på terror.