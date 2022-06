Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Diskoteket Ghost Bar i Middelfart har adskillige gange omtalt alkohol i Facebook-begivenheder, der blandt andet var rettet mod unge under 18 år.

Det er ulovligt, og derfor er diskoteket nu blevet idømt en bøde på 80.000 kroner ved Retten i Odense.

Ghost Bar blev i 2020 anmeldt til politiet af Forbrugerombudsmanden for at invitere unge fra 16 år og opefter til blandt andet J-dag, Black Friday og Julebankoshow – samtidig med at de nævnte alkohol.

I et opslag for Black Friday Weekend stod der blandt andet:

'Det betyder, at du hele weekenden på din lokale natklub kan finde de vildeste tilbud, spare en masse penge og få en billig brandert på.'

'Fra vi åbner, til vi lukker, kan du finde de vildeste tilbud i baren, og du får mulighed for at spare op til 60 % på udvalgte drikkevarer. […] Aldersgrænse: 16 år.'

I alt 11 gange i perioden fra november 2019 til slutningen af februar 2020 reklamerede diskoteket på den måde ulovligt for alkohol til unge under 18 år gennem opslag på Facebook og Instagram.

Ifølge Retten i Odense er opslagene fra Ghost Bar i strid med markedsføringsloven, da det ikke er lovligt at vise billeder eller omtale rusmidler – herunder alkohol – til unge under 18 år.

'Opslagene indeholder oplysninger om forskellige former for alkohol i forbindelse med tekst og billeder, der relaterer sig til fest, hvor der indgår alkohol,' skriver Retten i Odense i dommen.

Ifølge forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen understreger dommen endnu engang alvoren i at overtræde forbuddet mod at omtale alkohol i reklamer til unge under 18 år.

»Loven er lavet for at beskytte dem, og jeg vil fortsat politianmelde virksomheder, der overtræder forbuddet mod at bruge alkohol i reklamer rettet mod unge under 18 år,« siger hun i en pressemeddelelse.

Til B.T. siger Mathias Vittrup, der sammen med sin far Lars Vittrup ejer Ghost Bar, at de nu overvejer at anke dommen.