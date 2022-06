Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Da Mathias Vittrup i 2019 åbnede sit første diskotek, Ghost Bar & Natklub i Middelfart, hyrede han professionelle folk fra et eksternt firma til at tage sig af diskotekets reklamer på sociale medier.

Derfor ærgrer han sig ekstra meget over, at Ghost Bar & Natklub er blevet idømt en bøde på 80.000 kroner for at reklamere for alkohol til unge under 18 år i opslag på Facebook og Instagram.

»Det har været en underlig oplevelse, for jeg har aldrig været i retten før.«

»Det var underligt at sidder der og forsvare noget, jeg i realiteten ikke har gjort,« siger Mathias Vittrup.

Han erkender samtidig, at Ghost Bar & Natklub bærer det fulde ansvar for reklamerne og burde have holdt opsyn med, hvordan der blev reklameret.

»Vi ved udmærket godt, vi har lavet en fejl,« siger han.

I alt 11 gange i perioden fra november 2019 til slutningen af februar 2020 reklamerede Ghost Bar & Natklub ulovligt overfor unge under 18 år via opslag på sociale medier.

Derfor synes Mathias Vittrup også, at dommen og bøden på 80.000 kroner er hård, og nu overvejer han sammen med sin advokat, om sagen skal ankes til landsretten.

»Grunden til, det er en hård dom, synes vi, er, at der er gået så lang tid. Næten to et halvt år. Vi havde regnet med en rabat af den grund.«

»Det er irriterende penge, især når man har brugt penge på at få det lavet – og efter to år med corona. Det er ikke penge, der hænger på træerne,« siger Mathias Vittrup.

Han understreger, at man nu er helt på fod med lovgivningen for reklamer til unge, og at aftalen med det firma, der i perioden fra 2019 til 2020 stod for cirka 70 procent af Ghost Bar & Natklubs online marketing, senere blev opsagt.

Opsigelsen havde dog ikke med de ulovlige reklamer at gøre. Den skyldtes, at pengene skulle bruges anderledes.

Onsdag eftermiddag skal Mathias Vittrup tale med sin advokat og drøfte, om sagen skal ankes.

»Vi kender alle regler nu, så vi følger lovgivningen, som den er.«