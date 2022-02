Med et ubehageligt sug i maven følger hele Danmark fortsat med i eftersøgningen af Mia Skadhauge Stevn, der forsvandt søndag morgen efter en bytur i Jomfru Ane Gade.

B.T. har besøgt hendes hjemby, Hvalpsund, for at blive klogere på, hvem den 22-årige kvinde er.

Når man trasker gennem den lille nordjyske havneby, er stemningen meget fredsommelig og rolig. Men når man indleder samtaler med byens beboere og fortæller dem, hvad man gerne vil snakke om, sker der straks noget med deres ansigter.

De bliver lagt i meget alvorlige folder. For der er rigtig mange, der kender Mia og hendes familie.

22-årige Mia Skadhauge Stevn forsvandt tidlig søndag morgen efter en bytur i Aalborg. Foto: Privatfoto Vis mere 22-årige Mia Skadhauge Stevn forsvandt tidlig søndag morgen efter en bytur i Aalborg. Foto: Privatfoto

Hun er vokset op i Hvalpsund og har i sin ungdom arbejdet i både byens Dagli'Brugsen, på friplejehjemmet og på campingpladsen. En dame i genbrugsbutikken husker meget tydeligt, hvad det var for et menneske, hun mødte, når hun stødte på den 22-årige:

»Hun var en smilende og udadvendt pige. Mia var altid glad.«

Damen fortæller, at hun ikke var tæt med den forsvundne kvinde og hendes familie. Men i en lille by som Hvalpsund hilser de fleste på hinanden, som hun siger. Og derfor blev der også altid vinket og smilet til både Mia og hendes forældre.

Opfattelsen af den 22-åriges personlighed flugter i øvrigt rigtig godt med den beskrivelse, som mange andre over for B.T. har givet af den forsvundne kvinde.

»Hun er altid en utrolig glad pige, der elsker at snakke med alt og alle,« fortæller en af hendes mangeårige tætteste veninder, der dog gerne vil være anonym.

Selvom den 22-årige, der på andet år læser til sygeplejerske på UCN i Aalborg, de seneste år har boet i Idrætsbyen på Hadsundvej i selvsamme by, så har hun stadig stor tilknytning til Hvalpsund.

Mia gik fra Jomfru Ane Gade til Vesterbro, hvorefter hun steg ind i en sort bil, som politiet efterfølgende har beslaglagt på en adresse i Flauenskjold. Vis mere Mia gik fra Jomfru Ane Gade til Vesterbro, hvorefter hun steg ind i en sort bil, som politiet efterfølgende har beslaglagt på en adresse i Flauenskjold.

Begge hendes forældre bor der fortsat, og hun har stadig timer på byens friplejehjem. Derfor befinder mange andre beboere i det lille havnesamfund sig i samme båd som damen fra genbrugsbutikken. Det bliver tydeligt, efterhånden som B.T.s udsendte bevæger sig længere ned gennem byen.

Der dukker flere og flere triste mennesker op, som kender Mias lillesøster eller har en datter, der gik i klasse med hende. På den måde er store dele af det lille samfund 'tæt på' Mias forsvinden.

»Mia er et godt sted, og hun glæder sig til fremtiden,« fortalte den føromtalte tætte veninde tirsdag til B.T.

I det store hele er den 22-årige Mia Skadhauge Stevn altså glad for livet. Også på kærlighedsfronten, hvor hun de seneste cirka halvandet år har haft den samme kæreste, som hun mødte til en fest engang.

Og apropos fest, så bliver Mia af den tætte veninde beskrevet som en, der virkelig elsker at give den gas på dansegulvet, når hun er i byen. Noget, der passer som fod i hose med fortællingen om den glade og udadvendte kvinde fra Hvalpsund.

Nordjyllands Politi anholdt og sigtede onsdag to mænd for drabet på den 22-årige, men der er stadig ingen, der ved, hvor Mia er. Den del sætter politiet torsdag alle sejl ind for at finde svar på.