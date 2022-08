Lyt til artiklen

Pædofilsagen i Roskilde mod en 47-årig journalist bliver ved med at udvikle sig.

Da den tiltalte onsdag blev afhørt for anden dag, stod det klart, at hans egne børn ikke alene er blandt de omkring mindst 40 børn, der er blevet krænket, fordi han optog og gemte talrige nøgenbilleder af dem.

Under en sommerferie i Italien misbrugte han efter politiets opfattelse også kynisk et foto af sin datter til at skjule sin egen identitet.

»Det er min irriterende søster,« skrev han om et billede, som blev taget af datteren, mens familien spiste pizza.

Hensigten var ifølge anklageren at få det til at se ud over for en 11-årig pige i USA, som om journalisten ikke var en voksen mand, men en jævnaldrende dreng med en irriterende søster.

Journalisten er blandt andet tiltalt for via tjenesten WhatsApp at have krænket blufærdigheden hos den amerikanske skolepige.

Blandt andet ved at bede pigen sende ham nøgenbilleder og videoer, hvor hun eksempelvis også stak en finger eller en børste op i sig selv.

Da anklageren undervejs læste en oversættelse op, hvor den voksne, danske journalist har skrevet til hende: »Jeg synes, du har sådan en dejlig fisse«, erkendte den 47-årige, at det kunne han godt have gjort.

»Men på engelsk. Jeg synes, at det lyder så plat, når det læses op på dansk.«

Hvor gammel har du selv udgivet dig for at være, ville anklageren vide.

»Det ved jeg ikke. Men jeg skriver jo »gør farmand liderlig« der,« svarede den 47-årige journalist og pegede på en passage i sin korrespondance med den amerikanske pige, som blev vist for ham på en computerskærm i vidneskranken i Roskilde.

»Jeg ville gerne have hende til at føle, at jeg var det mest fantastiske i verden. Det kunne jeg godt lide,« tilføjede journalisten, hvis navn eller ansættelsesforhold på et større dansk medie foreløbig ikke kan omtales nærmere på grund af navneforbud.

Ifølge tiltalen fik den danske journalist via nettet kontakt til flere mindreårige piger i udlandet, som han under dække af selv at være teenager fik lokket til at vise sig nøgne frem foran kameraet og indføre genstande i deres kønsåbning. Arkivfoto. Vis mere Ifølge tiltalen fik den danske journalist via nettet kontakt til flere mindreårige piger i udlandet, som han under dække af selv at være teenager fik lokket til at vise sig nøgne frem foran kameraet og indføre genstande i deres kønsåbning. Arkivfoto.

Ifølge tiltalen har han gennem en årrække krænket mindst 40 mindreårige børn i alderen tre til 14 år – heriblandt sine egne.

I seks tilfælde har der efter politiets opfattelse været tale om voldtægter, mens det omfattende anklageskrift også opregner sammenlagt 181 tilfælde af blufærdighedskrænkelser.

Journalisten kan kun erkende sig delvist skyldig. Han benægter især, at der har været tale om voldtægter.

Ved en ransagning hos den nu tiltalte journalist i april sidste år fandt politiet store mængder børneporno gemt på blandt andet en stationær computer, et par harddiske og tre mobiltelefoner.

Sammenlagt var der tale om næsten 21.000 billeder og godt 3.000 videooptagelser i alle de tre kategorier, som politiet opdeler børneporno i efter grovhed.