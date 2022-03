»Bror, vi skal have fat i de her ludere, bror. De skal dø. Hvorfor har vi ikke fået ram på dem?«

Hadet var til at føle på i bandekrigen mellem LTF og den såkaldte Husumgruppering i foråret 2020.

Det fremhævede specialanklager Laura Birch, da hun torsdag formiddag i Retten på Frederiksberg var nået til sin afsluttende procedure i nævningesagen mod seks LTF-folk.

De er især tiltalt for at have skudt og dræbt en 22-årig mand i april 2020 i et bandeopgør på Åfløjen i Husum.

Og i sin procedure citerede anklageren fra Københavns Politi blandt andet fra et par af de sms-beskeder, som efter politiets opfattelse er sendt mellem nogle af de tiltalte kort inden drabet.

For efter politiets opfattelse havde mændene fra den nu forbudte bande Loyal to Familia (LTF) forberedt og planlagt mordet i over en uge.

Og i dagene op til selve drabet havde et par af gerningsmændene i dagevis holdt offerets lejlighed i Brønshøj under observation for at blive klar over, om han var til stede i boligen.

Politiet mener at have et ret godt billede af, hvordan gerningsmændene til drabet kommunikerede med hinanden, fordi man har haft held til at bryde krypteringen på de særlige Encrochat-telefoner, som organiserede kriminelle over hele verden følte sig sikre ved at bruge frit.

Ved et af drabsforsøgene i Brønshøj medbragte gerningsmændene blandt andet en maskinpistol af mærket Uzi. Foto: Politiet

Men omkring 2019-2020 lykkedes det franske og hollandske myndigheder at knække krypteringen, og det har spillet en uhyre central rolle i bevisførelsen i nævningesagen om bandedrabet fra Husum.

»Den dekrypterede kommunikation fra Encrochat indeholder en detaljegrad, som jeg faktisk aldrig har set mage til i straffesager,« påpegede anklageren i sin procedure.

I den forbindelse gav hun nogle få eksempler på nogle af de tekstbeskeder, som blev udvekslet op til drabet:

»Hvad så, bror. Jeg har fire pistoler og en AK (-47 maskinpistol, red.). Sender foto om lidt. Har også en 365 (Sig Sauer-pistol, red.) på fjernlager.«

Politiet offentliggjorde efter drabet og drabsforsøgene i Husum-området i april sidste år dette foto af en af gerningsmændene. Foto: Politiet

»Ligge på lur ved tanken ved Husum og ser om de ludere dukker op,« lød et par af de belastende sms-beskeder.

Ifølge anklageren brød bandekrigen mellem LTF og Husumgrupperingen for alvor ud i lys lue, efter der 19. marts blev skudt mod lejligheder på Frederiksberg med tilknytning til henholdsvis LTF og Husumgruppen.

Og en uges tid senere blev en mand skudt i ballen ved Gadelandet i Brønshøj, hvorefter en af de formodede gerningsmænd kort efter blev påkørt på sin cykel på Vestvolden i Husum, så han senere på natten blev fundet dødeligt kvæstet i en lejlighed i Søborg.

Det dødsfald var efter politiets opfattelse grunden til nedskydningen kort efter af det 22-årige offer for Husum-drabet, som de seks LTF-folk nu er tiltalt for. De nægter sig alle skyldige.