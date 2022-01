Det lyder som det, man i gamle dage ville kalde »en Aarhushistorie,« men den er god nok.

En 19-årig mand fra Aarhus viste sig nemlig at være lidt smartere, end politiet tillader, og derfor står han nu med hele tre sigtelser.

Det fremgår af den seneste døgnrapport fra Østjyllands Politi.

Den fortæller om den unge mand, som forsøgte at sælge kokain gennem en profil på det Snapchat.

En specialpatrulje fra Østjyllands Politi blev opmærksomme på den 19-åriges 'annonce' på det sociale medie.

Derfor svarede en betjent på opslaget og udgav sig for at være interesseret i at købe.

Der blev aftalt et møde på en adresse i Aarhus mellem sælgeren og den civile betjent.

Men desværre for den 19-årige var det ikke en kunde, men derimod lovens lange arm, han havde lavet en aftale med.

Da den unge mand fandt kokainen frem, kvitterede betjenten med en anholdelse og en sigtelse for forsøg på narkosalg.

Inden det kom så vidt, måtte betjenten dog havde hjælp af sine kolleger, som var i nærheden.

Den unge mand gjorde nemlig kraftig modstand under anholdelsen.

Han blev kort efter visiteret, og det viste sig, at han havde en kniv siddende i bukselinningen.

Derfor bliver han nu sigtet for både forsøg på narkosalg, overtrædelse af knivloven og for at have modsat sig anholdelse.