»Hvad fanden er du for en klam stodder. Hvad har du gang i? Du har skrevet med min kone.«

En mandlig bilist fik en ubehagelig overraskelse, da han efter solnedgang var rullet ind på en parkeringsplads i en mindre stationsby på Fyn.

Her regnede han med at kunne købe seksuelle ydelser af en kvinde, som han på forhånd havde skrevet sammen med via sms.

Nu bankede det i stedet pludselig på bilruden, hvor kvindens ægtemand lyste ind i bilen og gav udtryk for sin utilfredshed.

Bilisten blev på stedet bedt om at aflevere de 1500 kroner, som tilsyneladende var aftalt for den arrangerede sexdate.

Men derved sluttede ægteparrets aftalte afpresning ikke.

Senere samme aften fik sexkunden desuden at vide af ægtemanden, at han skulle slippe flere penge.

»Hvis du vil have det ud af verden, skal du betale 100.000 kroner.«

»Nu har du set mig, men det er lige meget. Det er ikke mig, der kommer – jeg kommer med nogen. Jeg er ligeglad med, hvad der sker,« lød truslerne.

Det fik sexkunden til at betale 5.000 kroner samme aften, men afpresningen fortsatte næste dag.

Det fremgår af en retsmødebegæring mod ægteparret, der i næste uge skal møde i byretten i Odense, som B.T. har fået aktindsigt i.

Her forventer anklagemyndigheden ved Fyns Politi på baggrund af afhøringerne af ægteparret, at de kan erkende sig skyldige i blandt andet afpresning, røveri, trusler og vold.

Dagen efter at have betalt de første beløb til ægteparret i oktober sidste år, fik sexkunden at vide på skrift, at han havde indtil klokken 16 til at skaffe 50.000 kroner. Ellers ville han »komme på Facebook«.

Det betød efter anklagemyndighedens opfattelse, at hele eller dele af hans korrespondance med kvinden ville blive offentliggjort på det sociale medie.

At dømme ud fra retsmødebegæringen gik sexkunden herefter til politiet, som samme dag klokken 13.50 mødte op på det sted, hvor ægtemanden ventede på at få sine afpresningspenge.

Han blev anholdt, og viste sig at være i besiddelse af en foldekniv uden anerkendelsesværdigt formål.

Og en ransagning kort efter afslørede yderligere fire ulovlige knive, 16 gam hash til eget forbrug, 11 ampuller med doping samt et større antal receptpligtige piller, der var beregnet til videresalg.

Parret har siden anholdelserne i oktober siddet varetægtsfængslet.