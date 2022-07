Lyt til artiklen

Fredag er en 35-årig mand sigtet for vanvidskørsel i Holsted.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Og vanvittig må man konstatere, at mandes køretur har været.

Den sigtede påkørte først et hus, derpå et hegn og kørte derefter frontalt ind i en modkørende personbil.

Heldigvis var den modkørende standset op og ingen kom til skade.

'Den sigtede blev alkotestet til en promille på over tre,' skriver politiet og fastslår, at bilen er beslaglagt.

Ifølge sundhed.dk vil man ved så høj promille (over tre) opleve tiltagende bedøvelse, bevidstløshed og koma.

Kommer promillen over fire er der tale om en dødelig dosis, hvor risikoen for at dø er over 50 procent.

I Danmark er promillegrænsen 0,5. Har man en promille på mere end 2,0 mister man kørekortet i mindst tre år.

'Du får bøde, betinget fængsel og din bil kan blive konfiskeret,' skriver Rådet for Sikker Trafik på deres hjemmeside.

Ifølge Rådet for Sikker Trafik er ni ud af ti spritbilister mænd.