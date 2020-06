Antallet af dødsulykker, hvor ingen andre trafikanter var involveret, er stigende. Uhyggeligt, siger minister.

Næsten hver anden af dødsulykkerne sidste år var eneulykker eller frontalulykker. Det oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse onsdag.

I alt 199 mistede livet i trafikken sidste år. Det er flere end i de to foregående år. Trafikminister Benny Engelbrecht (S) siger i en kommentar, at det er afgørende at få vendt den negative udvikling.

- Jeg må sige, det er uhyggelig læsning, når Vejdirektoratet kan offentliggøre en rapport, der viser, at trafikdræbte stiger.

Eneulykkerne sker oftere på landevejen, hvor hastigheden er højere end i byerne. Det oplyser afdelingsleder Marianne Foldberg Steffensen i Vejdirektoratet.

- Tallene underbygger derfor endnu engang budskabet om, at hastigheden har stor betydning for trafikantens overlevelseschancer, siger hun.

I øvrigt viser rapporten, at otte ud af ti trafikdræbte sidste år var mænd, og det kan der være flere forklaringer på.

- Mænd har i højere grad end kvinder en forkærlighed for de hurtige, motordrevne køretøjer som biler, motorcykler og knallerter. Og som trafikant er man særligt udsat på en knallert og motorcykel, når man kører i høj fart uden bilens beskyttelse, siger Marianne Foldberg Steffensen i pressemeddelelsen.

