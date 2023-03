Lyt til artiklen

En 19-årig syrisk mand er blevet idømt permanent udvisning af Danmark. Først skal han afsone en årelang fængselsstraf.

Manden er nemlig blevet idømt fængsel i tre år og tre måneder for at have voldtaget sin ekskæreste tre gange.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi om sagen i en pressemeddelelse.

Gennem hele retssagen har den 19-årig nægtet sig skyldig – og han ankede også sin dom på stedet til landsretten.

Retten i Sønderborg fandt det bevist, at manden har voldtaget sin 18-årige ekskæreste tre gange i perioden mellem februar og april 2022.

Derudover blev han også dømt for to voldsforseelser, hvoraf den ene blev begået i forlængelse af den ene voldtægt, skriver politiet.

Siden april 2022 har manden siddet varetægtsfængslet i sagen.

Og det bliver han ved med efter domsafsigelsen i Sønderborg.