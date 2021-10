Det er en 17-årig ung mand, som lige nu er i politiets varetægt. Mistænkt for tre røverier i nordjyske supermarkeder.

Det kan efterforskningsleder Thomas Albrektsen ved Nordjyllands Politi oplyse til B.T.

Den 17-årige er mistænkt for at have røvet to supermarkeder i den forgangne weekend – og en enkelt i den netop overståede weekend. Alle røverier er begået i Sindal og Hjørring.

Anholdelsen skete uden dramatik søndag aften i Hjørring på en offentlig adresse.

Thomas Albrektsen fortæller desuden, at den 17-årige bliver fremstillet i grundlovsforhør. Det foregår klokken 13.30 i Hjørring, hvor politiet vil begære ham varetægtsfængslet.

Den 17-årig er kendt af politiet i forvejen, oplyser Thomas Albrektsen.

Om efterforskningsarbejdet kan Thomas Albreksen oplyse, at beredskabspatruljen har udført et stykke arbejde i områderne, hvor røverierne er begået. Heriblandt noget overvågning.

Da Rema 1000 i Sindal så blev røvet lørdag aften, var det så den vej igennem, at politiet fik en mistanke mod den 17-årig, som førte til anholdelsen.

Af hensyn til den videre efterforskning kan Thomas Albrektsen ikke gå i detaljer med beredskabspatruljens arbejde.

Røverierne begyndte i den forgangne weekend.

Lørdag aften 2. oktober blev SuperBrugsen i Sindal udsat for et røveri, da gerningsmanden sagde noget i retning af 'bare tag det roligt og giv mig pengene, så sker der jer ikke noget'.

Samme vending blev brugt dagen efter.

Denne gang i Fakta i Hjørring. I begge tilfælde fik gerningsmanden udleveret et kontantbeløb fra kassebeholdningen.

Og inden anholdelsen sent søndag blev endnu et røveri begået. Lørdag 9. oktober blev Rema 1000 i Sindal røvet, og politiet kobler samtlige røverier til den mand, der blev anholdt søndag.