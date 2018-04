Nordjyllands Politi oplyser torsdag formiddag, at den 15-årige pige er fundet i god behold hos en bekendt.

Nordjyllands Politi efterlyser en 15-årige pige, som søndag nat forlod sin efterskole, Aabybro Efterskole, og ikke er set siden.

Det oplyste politiet i en pressemeddelelse onsdag aften.

Torsdag morgen fortæller vagtchef Jess Falberg, at man desværre ikke har fundet hende endnu.

»Vi har i løbet af natten været rundt at lede hos nogle venner og bekendte til hende og banket på døre og sådan, men desværre uden held,« siger han og forklarer, at politiet har fået flere henvendelser fra folk, der mener at have set en ung pige, men uden at kunne sige, om der var tale om Minnie eller ej.

Familien har selv ledt efter hende flere steder, men den 15-årige pige er ikke dukket op, og derfor er familien nu meget bekymret.

Politiet oplyser dog, at der ikke er nogen grund til at tro, at pigen er kommet til skade.

»Planen er, at vi i dag følger op på de steder, vi har været rundt at banke på, og så fortsætter vi med efterlysningen,« fortæller Jess Falberg og fortsætter:

»Det er desværre begrænset, hvad vi kan gøre, andet end at opsøge hendes bekendte, for hun har ikke telefon eller noget som helst med sig, så sporing den vej er helt umulig.«

Nordjyllands Politi beder borgere, der har set den 15-årige pige, om at kontakte politiet på 114.