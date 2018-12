Formel 1-teamet Racing Point Force India forudser en stærk start på 2019-sæsonen.

Og det kan være skidt nyt for blandt andre Kevin Magnussen og Haas-teamet, som kæmpede en hård kamp med det relancerede Formel 1-hold om pladserne bag Ferrari, Mercedes og Red Bull.

Force India, som de hed i begyndelsen af 2018, var undervejs i seneste sæson tæt på konkurs. Men en gruppe rigmænd med canadieren Lawrence Stroll i spidsen købte teamet under det midlertidige navn Racing Point.

Men da først pengene rullede ind på fabrikken og satte gang i udviklingen af bilen igen, var Force India allerede afgørende bagefter i det vilde udviklingskampløb.

Den danske mekaniker Emilie Rath (billedet) kommer flyvende fra start, forventer holdets teamchef.

»Vi havde en opdatering med til Singapore, som fungerede rigtigt godt. Men den opdatering burde allerede have været på bilen omkring løbet på Spa - hvis ikke i Ungarn. Det havde formentlig gjort det muligt for os at lave en helt ny opdatering til Singapore,« siger teamchef Otmar Szafnauer til Autosport og fortsætter:

»Så vi var en opdatering bagud, men sådan måtte det være.«

Racing Point Force India mistede i forbindelse med overdragelsen til de nye ejere alle teamets VM-point.

Alligevel fik holdet kørt et imponerende antal tilbage i banken igen ved blandt andet en podieplads til Esteban Ocon.

Kevin Magnussen havde i 2018 flere kampe med Racing Point. Det fortsætter i 2019.

Lægger man de fratrukkede VM-point sammen med dem, holdet scorede efterfølgende, havde Racing Point Force India sluttet foran Kevin Magnussen og Haas på femtepladsen i konstruktørernes mesterskab.

»Vi havde en stærk afslutning på sæsonen. Derfor håber jeg, at begyndelsen på den kommende sæson kommer til at blive lige så stærk,« konstaterer Otmar Szafnauer.

Racing Point Force India genopstår i 2019 under et stadig ukendt navn. Mens der på kørerfronten er sket det, at canadieren Lance Stroll har overtaget det ene sæde fra Esteban Ocon, som ryger ud og bliver reserve hos Mercedes i 2019.

Sergio Perez fortsætter i den anden bil.