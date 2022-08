Lyt til artiklen

Sangeren Michelle Branch kunne på sociale medier fredag oplyse, at hun skulle skilles fra manden Patrick Carney.

Ifølge sangeren ville kun skilles, fordi trommeslageren havde været hende utro.

Men dramaet mellem de to viser sig at være endnu mere nuanceret.

I dokumenter, som TMZ er i besiddelse af, kan man nemlig se, at Michelle Branch torsdag nat blev anholdt af politiet, efter naboer havde ringet om mulige husspetakler hos parret.

Ifølge Michelle Branch udtalelser i dokumenterne, indrømmer hun at have slået sin kommende eksmand 'en eller to gange'.

Trommeslageren havde ingen synlige skader, og Michelle blev taget med af betjentene.

Hendes kaution blev sat til 1000 dollar.

Hun blev dog sendt hjem fra arresten tidligt, fordi hun ammer parrets seks måneder gamle barn.

Parret skal skilles efter tre års ægteskab.

I en udtalelse har hun fortalt, at hun er 'knust' og føler, at 'tæppet er trukket væk under hende'.

Tidligere har Michelle været gift med Teddy Landau fra 2004 til 2015.

Hun fandt sammen med Patrick Carley i 2015.

De har sammen to børn.