Det er nu 18 år, siden første sæson af den populære dansedyst, 'Vild med dans', rullede over skærmen.

Og mens en del af de professionelle dansere og værter er blevet i rampelyset, er andre gået nye veje. B.T. har set nærmere på nogle af de stjerner, vi ikke har set på skærmen længe og undersøgt, hvor de er i dag.

Vickie Jo Ringgaard

Mange husker nok Vickie Jo Ringgaard. Hun kan prale af to sejre i 'Vild med dans'.

Først med skuespiller David Owe i 2005 og fire år senere med racerkører Casper Elgaard.

Vicki Jo Ringgaard vandt 'Vild med Dans' to gange. Her ses hun til finaleshowet i 2009, hvor hun og Casper Elgaard dansede sig til sejren. Foto: Kristoffer Juel Poulsen Vis mere Vicki Jo Ringgaard vandt 'Vild med Dans' to gange. Her ses hun til finaleshowet i 2009, hvor hun og Casper Elgaard dansede sig til sejren. Foto: Kristoffer Juel Poulsen

Vickie Jo Ringgard valgte dog at sige tak for dansen, mens knæet stadig kunne 'stræk og bøj'.

»Jeg har som udgangspunkt altid sagt til mig selv, at 'Vild med Dans' var på lånt tid. 'Vild med dans' har været én af de største oplevelser for mig at deltage i, og jeg har meget at takke det program for. Men på det tidspunkt havde jeg også et stort ønske om at prøve noget andet end dans, som jeg havde beskæftiget mig med hele livet. Og da jeg blev ved med at have udfordringer med mine knæ, valgte jeg at stoppe mens 'legen var god', fortæller Vickie Jo Ringgaard til B.T.

I dag arbejder hun i softwarevirksomheden Visma FirstAgenda og har lagt dansen på hylden.

»Det er først inden for det seneste stykke tid, at jeg er begyndt at tænke over, hvor vildt det er, at man har brugt så mange timer på noget, satset alt på dansen, og nu beskæftiger man sig slet ikke med det. Jeg har ikke savnet det, ikke set mig tilbage fra det valg, jeg tog for ti år siden, at jeg ville prøve noget andet. Men jeg elsker stadig dansen og at se virkelig god dans,« siger hun.

Vickie Jo Ringgard er i dag 40 år. Vis mere Vickie Jo Ringgard er i dag 40 år.

Peter Hansen – vært og idémand

Og så er der hjernen bag 'Vild med dans,' Peter Hansen, som fik ideen til at lave danseprogrammet.

Ifølge Berlingske var TV 2 skeptiske, men købte ideen med kravet om, at Peter Hansen selv skulle gå ned med skibet, hvis programmet blev en fiasko. Derfor tog han værtsrollen sammen med Andrea Elisabeth Rudolph i første og anden sæson – begge i 2005.

Ved siden af værtsjobbet i 'Vild med dans' blev Peter Hansen ansat som administrerende direktør for TV-produktionsselskabet Mastiff, hvor han blandt andet har stået bag 'Paradise Hotel'.

I 2006 scorede han jobbet som kreativ direktør hos Nordisk Film, og her er det blevet til produktioner som '2900 Happiness', 'Kurs mod fjerne kyster', og 'Voice – Danmarks største stemme'.

Steen Lund – danser

En, der har haft en fast plads på 'Vild med dans'-holdet, er fynboen Steen Lund.

Han debuterede i anden sæson med Sisse Fisker, vandt i 2006 med Christina Roslyng og fik året efter en andenplads med Vicki Berlin.

Steen Lund og Christina Roslyng vandt 'Vild med dans' i 2006. Vis mere Steen Lund og Christina Roslyng vandt 'Vild med dans' i 2006.

I dag arbejder Steen i den danske robotvirksomhed Shape Robotics som Chief Commercial Officer og har desuden været på Venstres opstillingsliste i Odense.

Steen Lund valgte at stoppe som fast danser i programmet, fordi han missede for meget tid sammen med sin familie hjemme i Odense.

Men noget tyder på, at der, ved siden af robot-arbejdet, stadig kan blive talt om tango og jive. I hvert fald ses Steen Lund privat med en tidligere 'Vild med dans'-vært. På Instagram kan man se, at han og Claus Elming cykler sammen.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Steen Lund (@steenvlund)

Christine Lorentzen

Og apropos Claus Elming, så var han i 2006 vært på danseprogrammet sammen med Christine Lorentzen.

Dengang var hun 25 år, studerende på Roskilde Universitet, og det var første gang, hun prøvede kræfter med rollen som tv-vært.

I dag er Christine Lorentzen 42 år og bedst kendt som forsanger i rockbandet Cryoshell, som også blev etableret i 2006.

Du kan se den tidligere 'Vild med dans'-vært i musikvideoen 'Creeping In My Soul' herunder.