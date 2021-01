Sy Lee ønsker at hjælpe andre med sin ærlighed omkring ensomhed.

Sy Lee bor alene i København, mens hans familie bor på Fyn. Sy Lee ser regeringens nye restriktioner med stor alvor, og han har derfor besluttet kun at se tre faste personer, men de mange timer alene har fået store konsekvenser for realitystjernen fra ‘Fristet’ og ‘Divaer i junglen’.

»Jeg havde aldrig troet i mit liv, at jeg ville sige det her, som jeg har delt på mine stories i disse dage – jeg føler mig utrolig ensom. Jeg havde ikke regnet med, at Danmarks 3. lockdown ville ramme mig så hårdt,« fortæller Sy Lee til Realityportalen.

Sy Lee har haft svært ved at fortælle sine følelser højt, da han har set det som tabu at være ensom, men nu står han frem med det for sin egen skyld, men også for andre, der har det på samme måde som ham selv.

»Jeg har altid følt, at det er flovt at sige, at man føler sig alene. Ensomhed fylder meget hos mig især under denne tid. Jeg har hverken kæreste eller børn, og jeg bor alene. Jeg har valgt at isolere mig og holder mig til tre personer, som jeg ses med og holder afstand. Det er svært, da mine forældre er i risikogruppen og bor på Fyn, og jeg er helt alene i storbyen,« fortæller Sy Lee og fortsætter:

»Jeg har indset, at der er så mange derude, der har det på samme måde, og det har været rart at dele det og tale med folk, der har det på samme måde.«

Græder sig selv i søvn

Sy Lee priser sig lykkelig for, at han som selvstændig online coach kan fortsætte sit arbejde, men der er mange andre projekter, venner og familie, som han har måtte give afkald på grundet restriktionerne og corona, og det påvirker ham.

»Det med at have faste rutiner som før, betyder enormt meget for mig, men det er svært, fordi det her føles som en evighed. Jeg har stadigvæk søvnproblemer, fordi jeg har så mange tanker i disse tider, og jeg fanger mig selv i at græde i søvn. Jeg savner dem alle utroligt meget, og jeg har aldrig følt mig så alene, som jeg gør nu, tit får jeg tårer i øjnene og græder meget i disse dage,« fortæller Sy Lee.

Sy Lee har implementeret nogle tiltag for, at holde sig selv oppe, og han håber, at de måske også kan hjælpe andre, der er i samme situation som ham.

»Jeg tvinger mig selv til at gå en tur hver dag ved vandet i 30 minutter, uanset hvordan vejret er. Ellers har jeg mine faste 8-10 km løbetur fire gange om ugen. Så har jeg tvunget mig selv til at få frisk luft og her lægger jeg min telefon væk. Det er sundt at få luftet sine tanker,« fortæller Sy Lee og fortsætter:

»Jeg er begyndt at skrive rigtig meget i min dagbog, for det hjælper at skrive sine tanker ned. Og hver dag facetimer jeg mindst to personer, fordi så føles det som om, jeg har set mennesker, jeg kender.«

Sy Lee håber snart, at vi kan vende tilbage til normalen, så han kan se sin familie igen og fortsætte de projekter, han har sat på standby i 2020.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.