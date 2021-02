I år skal de giftes. Sige formelt ja til at tilbringe resten af livet sammen som ægtefolk.

Men det lå ikke i kortene for Sus Wilkins, at hendes partner i medgang og modgang skulle være en kvinde. Faktisk troede hun slet ikke, hun var til sit eget køn. Ikke, førend hun mødte Freja Kirk.

Det gjorde hun i 2012, og i et interview med Alt for Damerne fortæller den 32-årige danser, skuespiller og model om den hændelse, der fik hende til at få øjnene op for musikeren.

De arbejdede på daværende tidspunkt begge på et tv-show. Sus Wilkins som danser. Freja Kirk som musiker.

Sus Wilkins og Freja Kirk til Danish Rainbow Awards i 2019. Foto: CHRISTENSEN, KLAUS BO

I forbindelse med en fødselsdag inviterede Sus Wilkins hele produktionen med til fejring. Invitationen gjaldt også Freja Kirk, der havde taget den meget personligt og derfor sendte en lang, undskyldende besked, da hun var forhindret i at deltage.

»Hold da op, rolig nu,« havde Sus Wilkins tænkt. Hun havde mere tænkt festen som én, hvor man kunne kigge forbi, hvis man havde lyst. Eller lade være.

Dagen efter dukkede Freja Kirk så op på produktionen med en honningsnaps til danseren. Og det var her, Sus Wilkins begyndte at få øjnene op for hende, fortæller hun:

»Hun flirtede med mig på sin egen underspillede måde, og det gjorde mig genert. Jeg kan huske, at jeg tænkte, aj hvor underligt, at jeg bliver genert over det, for hun er jo en pige. Der er jo ikke noget at være genert over,« siger hun og fortsætter:

»Jeg vendte det med en veninde og fortalte, at jeg syntes, at det kildede lidt i maven, når Freja var i nærheden. 'Er du ved at blive forelsket i en pige', spurgte min veninde? Og jeg var sådan, 'aj, det er da slet ikke noget for mig'. Men det var det så bare.«

Parret fandt sammen i 2013 og har været det lige siden.

I december 2018 satte Freja Kirk en ring på Sus Wilkins' finger, og var alt gået efter planen, havde de ægtet hinanden i Italien sidste år.

Sådan blev det ikke. Coronapandemien spændte ben for bryllupsplanerne, men ikke kærligheden. Parret agter derfor at blive gift i år.