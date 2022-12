Lyt til artiklen

Selvom Hugo Helmig ikke længere lever, har hans to søstre sørget for, at han hele tiden er hos dem.

Ida-Marie Helmig og Ulrikke Toft Simonsen har nemlig fået tatoveret et spinkelt 'Hugo' på henholdsvis overarm og venstre skulder.

Det viser de på Instagram, hvor Ida-Marie Helmig har skrevet: 'Altid med mig'.

29-årige Ulrikke Toft Simonsen har samme mor som Hugo Helmig, mens 30-årige Ida-Marie Helmig har samme far.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af (@idamariehelmig)

Hugo Helmig var Renée Toft Simonsen og Thomas Helmigs eneste fælles barn.

2. december fortalte forældreparret, at deres blot 24-årige søn var død ugen forinden, onsdag 23. november.

Ingen af dem afslørede den unge musikers dødsårsag, men Thomas Helmig fortalte på Instagram, at han havde været hos ham til det sidste.

'På dit alt for korte livs sidste aften, sad vi to sammen i sofaen i din lejlighed. Vi spiste og så 'Notting Hill' og vi snakkede og vi snakkede,' lød det i et Instagram-opslag.

'Du var så fuld af håb, drømme og planer for fremtiden. Jeg var hos dig hele natten og mens du sov, gav dit lille hjerte op. Og nu er du så pludselig ikke 'her' længere, men lever videre et sted 'Dybt inde i mit hjerte' hvor jeg vil bære dig med ømhed, stolthed og betingelsesløs kærlighed resten af mit liv.'

Thomas Helmigs manager oplyste over for B.T., at man ikke ville komme dødsårsagen nærmere.