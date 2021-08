Radiovært Sandie Westh har gået igennem mere end de fleste.

Som 20-årig mistede hun sin søster, der blev slået ihjel af sin mand. Og de seneste tre måneder har hun været på sorgorlov efter tabet af sin nyfødte datter Vilma.

De tragedier har lært hende, at livet er ubarmhjertigt, og at hun for altid vil være »frarøvet den komplette lykke« uden sin søster og datter.

Det fortæller den 33-årige radiovært i Berlingske.

I sit første interview om sit livs største sorg, der startede 13. maj i år, hvor parrets fuldbårne datter kun fik en lille time af livet.

For kort efter fødslen blev det opdaget, at Vilmas lunger ikke selv kunne optage ilt.

»De begyndte at arbejde voldsomt med hende på stuen. Vi kunne se det hele, min mand og jeg. Det var forfærdeligt. Jeg har aldrig været så bange før i hele mit liv. Min datter lå og kæmpede for livet, og jeg kunne overhovedet ikke stille noget op. Jeg kunne ikke hjælpe hende,« fortæller Sandie Westh til mediet.

Den skæbnesvangre torsdag morgen blev hun mor – og mistede barnet kort efter.

En ubærlig sorg, hun stadig er knækket af.

Men som hun ved med tid og kamp vil blive mindre altoverskyggende.

Sandie Westh har tidligere fortalt, at hun allerede undervejs i graviditeten var rædselsslagen for at miste Vilma. Hun led af en dødsangst, der klæbede til hende efter søsterens død.

Samtidig følte hun sig ensom og isoleret midt i coronapandemien, og oveni sin depression var en konstant, overdøvende kvalme.

Så hun blev tilbudt et forløb for sårbare gravide.

»Normalt er jeg ikke sådan en, der bliver deprimeret, så det kom bag på mig, at jeg knækkede totalt,« forklarede hun i magasinet Gravid.

To uger efter fødslen af Vilma, blev Sandie Westh og kæresten Mikkel gift på datterens terminsdato.

De blev tirsdag 25. maj borgerligt viet på Bornholm.