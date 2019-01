Rygterne har svirret, siden der pludselig blev bomstille på Paris Jacksons sociale medier for en måned siden.

Flere amerikanske medier rapporterede nemlig efterfølgende, at Michael Jacksons datter var på sammenbrudets rand og indlagt på et psykiatrisk hospital. Men det afviser Paris Jackson nu selv på sin Instagram-profil.

'Medierne overdriver som sædvanlig. Ja, jeg har taget en pause fra arbejdet, de sociale medier og min telefon, fordi det kan være for meget nogle gange, og alle fortjener en pause.'

'Men jeg er lykkelig og sund og rask og har det bedre end nogensinde,' skriver 20-årige Paris Jackson i sin opdatering, der er ledsaget af en kryptisk selfie, hvor hun ikke viser sit ansigt.

the media is exaggerating per usual.. yes i've taken a break from work and social media and my phone because it can be too much sometimes, and everyone deserves a break, but i am happy and healthy and feeling better than ever! gabriel and i have some new music we're stoked to share with y'all! (@thesoundflowers) hope you guys' new year started out with lots of love and light and all the things. i'll be back soon!! xxox

Popkongens datter har tidligere været ramt af svære psykiske problemer. Derudover har Paris Jackson været afhængig af stoffer, og hun forsøgte at begå selvmord, da hun var 15.

Det fortalte hun selv til musikmagasinet Rolling Stone for to år siden.

»Det var galskab. Jeg gik igennem en masse.«

»Samtidig kæmpede jeg med angst uden at få hjælp. Jeg var fyldt med selvhad og tænkte, at jeg ikke gjorde noget rigtigt, og at jeg ikke fortjente at leve,« sagde Paris Jackson til Rolling Stone.

I 2017 afslørede Jackson-datteren desuden, at hun som 14-årig blev udsat for et seksuelt overgreb af en 'komplet fremmed', som var meget ældre end hende selv.

Paris Jackson fortæller i sit Instagram-opslag, at hun arbejder på ny musik, som hun glæder sig til at præsentere for folk.

Hun arbejder også som model og har prydet forsiden af Rolling Stone for to år siden.

Paris Jacksons berømte far, Michael Jackson, døde som 50-årig i 2009. Hendes mor er sygeplejersken Debbie Rowe, som Michael Jackson var gift med fra 1996 til 1999.