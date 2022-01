'Jeg føler mig uduelig som forælder. Knust.'

Sådan lyder det fra 'Beverly Hills 90210'-stjernen Tori Spelling i et opslag på sin Instagramprofil.

Et opslag, hun besluttede sig for at dele, fordi hun angiveligt oplever, at mange – både personligt og i arbejdsøjemed – er frustreret over, at skuespillerinden ikke svarer på de beskeder, hun modtager.

Men det er der altså en helt særlig grund til.

Hun fortæller nemlig, at hun og hele familien, der tæller hendes ægtemand og deres fem børn, er testet positive for covid-19. Hver og en.

'Vi har alle forskellige grader af symptomer. Jeg var sidst til at være symptomatisk,' skriver den 48-årige skuespillerinde og fortsætter:

'Vi bad alle sammen til, at det bare var en slem vinterforkølelse. Men det var det ikke.'

Foruden, at det – af åbenlyse årsager – ikke er fedt at være syg, så er sygdommen faktisk ikke den værste del, hvis du spørger Tori Spelling.

Tori Spelling sammen med ægtemanden Dean McDermott og deres fem fælles børn. Foto: JEAN-BAPTISTE LACROIX Vis mere Tori Spelling sammen med ægtemanden Dean McDermott og deres fem fælles børn. Foto: JEAN-BAPTISTE LACROIX

I opslaget forklarer hun nemlig, hvor magtesløs hun føler sig som mor.

'Der er ikke noget værre end at ville passe på sine børn, men at føle sig så syg, at man næsten ikke kan fungere selv,' skriver hun.

Dog kan noget også tyde på, at familiens isolation ikke nødvendigvis har været præget af hygge.

Længe har der nemlig floreret rygter om, at ægteskabet mellem hun og manden, Dean McDermort, mest af alt ligger i ruiner.

Parret har været gift siden maj 2006 og har sammen 14-årige Liam, 13-årige Stella, Hattie på 10, Finn på 9 og 4-årige Beau.

Tori Spelling slog for alvor igennem i rollen som Donna Martin i 90er-hittet 'Beverly Hills 90210'. En serie, hendes far, Aaron Spelling, stod bag.