Fans og andre musikinteresserede har sikkert set, at Lukas Forchhammer har fået længere lokker, end han plejer at have.

Den nye frisure er dog ikke kun til pynt, selvom man godt kunne tro det. Der er nemlig en helt bestemt grund til, at han har fået langt hår

Det afslører musikeren på sin Instagram-profil.

'Jeg lader mit hår gro, så jeg kan donere det til parykker,' skriver han i sit opslag, hvor han har lagt et billede, han har taget af sig selv, op.

Growing out my hair so I can donate it for wigs @beyoutiful_foundation #longhairdontcare

Så hvis man er fan af Forchhammer og hans nye look, skal man ikke regne med, det varer for evigt.

Lukas Graham-forsangeren har 'tagget' en bestemt organisation i opslaget, som formentlig skal have hans mørke lokker.

Det er organisationen BeYOUtiful Foundation, som er nævnt i musikerens opslag, og de står for at lave parykker til kræftramte.

Opslaget er lavet på Lukas Grahams side på Instagram, og bandet, som har stor succes i eksempelvis USA, har fået en masse positiv respons på bekendtgørelsen.

Følgerne roser både initiativet, men også forsangerens udseende.

»Personen, der får den paryk, er så heldig. Du har så smukt hår,« skriver en følger til opslaget (oversat fra engelsk, red.)

»Sikke en meget betænksom og i sandhed fantastisk mand, du er. Glædelig jul til dig og din familie,« skriver en anden.

