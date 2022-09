Lyt til artiklen

Den 25-årige musiker Lewis Capaldi blev kendt for sine store hits og ditto selvironiske humor.

Men denne gang er det i mere alvorlig regi, at der er nyt fra 'Someone You Loved'-sangeren.

Han afslører nemlig overfor The Sun, at han er blevet diagnosticeret med tourettes syndrom, som han i nyere tid har fundet ud af, han lider af.

»Jeg ville gerne tale om det, fordi jeg ikke vil have, at folk tror, jeg tager kokain eller sådan noget,« forklarer Lewis Capaldi.

Den skotske musiker Lewis Capaldi modtog i 2020 en BRIT Award som 'Bedste nye artist'. Foto: Adrian DENNIS Vis mere Den skotske musiker Lewis Capaldi modtog i 2020 en BRIT Award som 'Bedste nye artist'. Foto: Adrian DENNIS

For selvom han siger, hans tourettes vist er »ubehagelig«, men »ikke er så slem, som det ser ud«, så viser lidelsen sig for ham ved, at hans skulder gør pludselige ryk, når han er »spændt, glad, nervøs eller stresset«.

Og i et forsøg på at kontrollere de såkaldte tics i skulderen, så modtager han Botox, der skal fryse musklerne, forklarer han.

Den 25-årige skotske musiker Lewis Capaldi stormede frem i 2019 og lagde hitlisterne ned med sin selvironiske humor og store hits som 'Someone You Loved', 'Bruises' og 'Before You Go'.

Siden debutalbummet 'Divinely Uninspired to a Hellish Extent' dengang har han dog trukket sig fra rampelyset for at fokusere på sit kommende andet album.

Men fredag 9. september udkommer så den første single 'Forget me' fra pladen.