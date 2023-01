Lyt til artiklen

I 2021 kunne Lars Hjortshøj på sine sociale medier oplyse, at han og Tina Hjortshøj Bilsbo efter 26 år sammen skulle skilles.

Siden da har Tina Hjortshøj Bilsbo fundet kærligheden på ny med den buddhistiske lærer Marie Kronquist.

Nu melder Lars Hjortshøj sig så også under kærlighedens faner.

Det skriver Se&Hør.

Den populære komiker har nemlig fået en 32-årige kæreste. Noget som hans mangeårige komiker-kollegaer Frank Hvam og Casper Christensen først afslørede i podcasten 'Casper ringer til Frank', og som Lars Hjortshøj bekræfter overfor mediet.

»Ja, det er rigtigt,« skriver han i en besked til Se&Hør, men uden at have lyst til at gå i detaljer om, hvordan de to har mødt hinanden.

55-årige Lars Hjortshøj og Tina Hjortshøj Bilsbo har to børn sammen.

Han har haft en lang karriere inden for standup, ligesom han også har medvirket i et væld af satiriske serier såsom 'Casper & Mandrilaftalen', 'Langt fra Las Vegas' og 'Klovn'.