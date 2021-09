»Det gør mig virkelig ked af det.«

Så kort lyder svaret fra keramikeren Kasper Würtz, da han skal sætte ord på sin seks år lange juridiske kamp mod ernæringsekspert Christian Bitz og F&H Group A/S.

To gange er domstolene nået frem til, at Kasper Würtz' ophavsret er blevet brudt af Christian Bitz og F&H med det spisestel, som de i 2016 udgav i Bitz' navn.

Det sidste punktum er dog ikke sat, for Christian Bitz og F&H vil nu forsøge at få sagen for Højesteret.

Christian Bitz og F&H er blevet genstand for voldsom kritik efter DR-programmet 'Kontant'. Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Allerede dengang appelsagen skulle køre, kunne jeg ikke mere. Jeg var helt udbrændt, og jeg håbede virkelig, at der ville komme en afslutning,« siger Kasper Würtz til B.T.

»På det tidspunkt var jeg næsten ligeglad med, om jeg vandt eller tabte, for jeg ville bare have det her til at stoppe, så jeg kunne fokusere lidt mere på at være til stede i mit ægteskab og far for mine børn, der også har lidt i det her.«

Han anslår, at sagen indtil videre har kostet ham mere end tre millioner kroner.

Et voldsomt beløb for en virksomhed af hans størrelse.

Sagen er for alvor eksploderet i offentligheden, efter DR programmet 'Kontant' tog den op i en nylig udsendelse.

Efterfølgende har kritikken af især Christian Bitz været massiv på de sociale medier.

Selv har Kasper Würtz ikke noget behov for at sætte ord på, hvad han mener om Christian Bitz og F&H.

Han vil dog gerne fortælle, at han føler sig truet og presset af F&H og Christian Bitz.

»Nu er jeg så meget glad for, at den fornemmelse jeg har haft af uret, det er den rigtige fornemmelse. Det er der i hvert fald to domstole, der har anerkendt, at det er.« Kasper Würtz

4. juni i år modtog Kasper Würtz advokat en mail fra deres advokater, hvor de reagerede på en skriftlig udtalelse fra Kasper Würtz, som blev læst op i radioprogrammet 'Det, vi taler om'. I den lød det blandt andet:

'Christian Bitz besøgte mit værksted og fik en masse keramik med sig og kørte så direkte til F&H i Viborg. De satte efterfølgende den keramik, Christian Bitz hentede hos mig, i produktion. Det er bevist og dokumenteret i sagsakterne i begge retssager og er hævet ud over enhver tvivl.'

Christian Bitz og F&Hs advokater skrev da:

'Udbredelse af en sådan faktuel ukorrekt udlægning af hændelsesforløbet over for offentligheden via en skriftlig erklæring sendt til et medie eller en medievært er såvel skadegørende som krænkende over for mine klienter og kan være i strid med såvel straffelovens §§ 267 og 268 som markedsføringslovens § 3, § 20, stk. 3, og § 21.'

Christian Bitz har set sig nødsaget til at lukke ned for kommentarer på sine sociale medier, da kritikken var for voldsom. Også hans børn og kæreste fik grimme kommentarer, har han fortalt B.T. Foto: Simon Læssøe

Kasper Würtz og hans advokat bad derfor om en præcisering af, hvad der var faktuelt ukorrekt i udtalelsen. Dette har de ifølge Kasper Würtz ikke fået.

I en pressemeddelelse, som F&H udsendte 6. september, er Christian Bitz citeret for, at han alene købte en gave til sin kæreste – og altså ikke 'en masse keramik', som der stod i Kasper Würtz' udtalelse.

»Det er ikke rigtigt. Han købte mange ting,« forklarer Kasper Würtz, som gav Christian Bitz en faktura, der også var vedlagt som bevis i retssagen.

Kan du huske, hvad den faktura lød på?

»Nej, den lød på assorteret keramik, og han fik det væsentligt billigere, fordi han købte så meget. Jeg forærede ham også produkter, som vi havde fremstillet til det tv-program, han skulle være vært på.«

Er det fuldstændig urealistisk, at du husker forkert, og at han rent faktisk kun fik et eller to stykker til den pris, fakturaen har lydt på?

»Ja, det er det. Der var flere kasser, det var ikke kun et eller to stykker keramik.«

Kasper Würtz føler også, at Cristian Bitz og F&H truer ham med de potentielle økonomiske konsekvenser, det kan få, hvis sagen skulle gå i Højesteret, og Kasper Würtz skulle risikere at tabe.

'Det er vigtigt for os at påpege at ingen – heller ikke K. H. Würtz – i denne proces er blevet truet af hverken F&H, Christian Bitz eller vores advokater.' F&H Holding A/S

11. juni skrev Christian Bitz og F&Hs advokatfirma således følgende i en mail:

'Som tidligere anført tager vi forbehold for at kræve erstatning for vores kostpris, destruktionsomkostninger og avancetab (...) En del af vores store kunder har ligeledes taget forbehold for at kræve erstatning fra Würtz for mistet salgsmulighed samt returneret deres lagerbeholdning til os.'

F&H sælger deres produkter til en række forretningskæder i Danmark. Heriblandt Kop & Kande samt Imerco.

Kasper Würtz har forgæves forsøgt at få afklaring på, hvem disse 'store kunder' er. I en offentlig korrespondance på LinkedIn har Imerco dog afvist, at de skulle være en af dem.

»Jeg ved det ikke,« siger Kasper Würtz til spørgsmålet om, hvad et eventuelt erstatningskrav rettet mod ham kan løbe op i.

»Vi har ikke fået nogen omsætningstal fra dem. Det eneste, som vi har hørt, var i retten, hvor de sagde, at de har omsat for et ikke under trecifret millionbeløb. Jeg antager, at det bliver mange millioner, de vil have ud af mig, og det har jeg jo ikke, så det kan jeg kun trække på skulderen ad. De truer med et eller andet tænkt scenario ude i fremtiden, som skal have bagudvirkende effekt. Alt sammen for at skræmme og true mig til at tie stille. Og selvom det lyder som en absurditet, så er det stressende at få sådanne beskeder, når man er almindelig familiefar.«

B.T. har henvendt sig til F&H og Christian Bitz samt deres advokater for at høre, hvordan de forholder sig til dette.

'Der har i de forgangne år været mange skriverier frem og tilbage mellem advokaterne, og det er nu engang sådan, det foregår i et retssamfund og mellem advokater. Eftersom vi fortsat betragter sagen som verserende, ser vi helst processen køre i retsvæsenet og ikke i medierne, men det er vigtigt for os at påpege, at ingen – heller ikke K. H. Würtz – i denne proces er blevet truet af hverken F&H, Christian Bitz eller vores advokater,' lyder det i et skriftligt svar fra F&H.

'Vores advokater har i øvrigt ikke været i kontakt med K.H. Würtz, men har i stedet kommunikeret med dennes advokat. K.H. Würtz har ved flere lejligheder fremsat ukorrekte og injurierende påstande om os, og det er hans advokat blevet gjort opmærksom på, hvilket er helt almindelig praksis,' lyder det videre.

Kasper Würtz forstår godt, hvad det er, modparten i hans optik prøver på, men samtidig synes han, det er underligt, at de bliver ved med at trække tiden ud i stedet for at anerkende de to første domme, der er faldet i sagen.

Netop det faktum, at domstolene to gange har givet ham medhold, gør også, at Kasper Würtz taler mere åbent om sagen, end han har gjort tidligere i forløbet.

»Man er i den her mærkelige parallelvirkelighed om, hvad der er sandt og falsk, og om den indstilling, man har til livet og verden, er rigtig, eller om den er forkert,« forklarer han.

»Nu er jeg så meget glad for, at den fornemmelse, jeg har haft af uret, det er den rigtige fornemmelse. Det er der i hvert fald to domstole, der har anerkendt, at det er.«