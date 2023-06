Det er ikke slut. Det er bare en pause.

Selvom det godt kan lyde som kærlighedsdramaet mellem karakterne Ross og Rachel i tv-serien 'Friends', så er det faktisk de ord, som den kendte amerikanske skuespiller og instruktør Bryan Canston bruger om sin karriere.

'Nogle nyheder er kommet ud, som var uklare … også for mig. Derfor vil gøre det klart. Jeg går ikke på pension,' skriver stjernen i et opslag på Instagram.



Forvirringen om Bryan Canstons mulige pension er opstået efter nogle uklare formuleringer i et interview med magasinet GQ. Ifølge TMZ skulle tv-stjernen angivelig have hintet til, at han ville trække sig tilbage fra showbiz og alle andre forretningsmæssige forpligtelser – herunder sit eget tequila-brand.

Men nu afliver stjernen alle pensionsrygter og forklarer i stedet, at han kommer til at tage et års pause fra spotlightet, når han fylder 70 år – det vil sige i 2026.

Ifølge Bryan Canston skal den nyfundne fritid bruges sammen med hans hustru gennem 34 år, Robin Dearden.

Desuden vil tv-stjernen bruge pausen til at genstarte sin karriere, som han ellers beskriver i rosende vendinger.

'Jeg føler, at jeg begynder at løbe tør for friske ideer til, hvordan man kan spille de karakterer, jeg bliver tilbudt,' skriver han i opslaget.

Pausen vil ifølge Bryan Canston give ham mulighed for at spille fremtidige roller på en mere autentisk måde.

I opslaget forklarer tv-stjernen også, at hans pause også vil omfatte sociale medier. I stedet skal tiden, der ellers er blevet brugt i 'hamsterhjulet', bruges på at læse bøger.

Canston runder opslaget af med at takke sine fans for deres støtte gennem hans karriere.

'Jeg ønsker jer det bedste, og vi ses igen på et tidspunkt,' slutter han.