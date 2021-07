Kelly Clarkson har anmodet retten i Los Angeles om at blive erklæret officielt skilt fra sin eksmand Brandon Blackstock.

Parrets skilsmissesag har varet i et år, og nu ønsker Kelly Clarkson, at selve bruddet skal være officielt i juridisk forstand, mens de resterende aspekter af sagen, såsom ægtefællebidrag og børnepenge, fortsat diskuteres.

Det skriver mediet People, der har set sangerindens anmodning til retten.

»Vi fortjener begge muligheden for at skabe os et nyt liv,« ræssonerer Kelly Clarkson i deklarationen.

Kelly Clarkson og Brandon Blackstock skal skilles. Foto: ANGELA WEISS Vis mere Kelly Clarkson og Brandon Blackstock skal skilles. Foto: ANGELA WEISS

Det var også den 39-årige sangerinde selv, der ansøgte om skilsmissen fra den fem år ældre manager tilbage i juni 2020, efter hun og Brandon Blackstock havde dannet par i syv år.

Forældremyndigheden over parrets to børn, 6-årige River Rose og 4-årige Remington Alexander, er dog et afsluttet kapitel i skilsmissesagen.

Den vandt Kelly Clarkson nemlig i november.

Men særligt spørgsmålet om ægtefællebidrag er et betændt og endnu uafsluttet emne i det tidligere pars skilsmissesag.

For mens Brandon Blackstock mener, han har ret til 2,7 millioner kroner om måneden, så nægter Kelly Clarkson at betale ægtefællebidrag overhovedet.

Eksparret har dog aftalt - og til nogen grad overholdt - det løfte, de gav hinanden i retten om ikke offentligt at tale for højt eller for negativt om hinanden, mens sagen står på.