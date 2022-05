»Selv for en midaldrende dame som mig, der i den grad er påpasselig med, hvad der kommer ind i indbakken, kan det gå galt, så pas på med de ting, I modtager, vær altid skeptisk, og lad være med at falde i, for det gjorde jeg.«

Sådan siger TV 2-værten Janni Pedersen, efter hun onsdag oplevede at få hacket sin Instagramprofil af tyrkiske hackere.

»Jeg havde søgt om en 'verifying' (godkendelse, red.) af min konto, og i morges fik jeg en e-mail, som så fuldstændig Instagramagtig ud, der stod endda Meta i bunden, og den kom lige efter, jeg havde søgt, så jeg tænkte, det var okay,« forklarer Janni Pedersen til B.T.

Hun tastede sin kode ind. Og fire timer senere var profilen hacket.

I starten tog hun det rimelig roligt, da profilen ikke er en del af hendes levebrød, og hun var indstillet på, at hun havde mistet den.

Alligevel blev hun ramt af en følelse af ærgrelse, og da hackerne så via WhatsApp skrev til hende, at hun kunne få profilen igen, hvis hun betalte dem 300 euro – 2130 kroner – fik Janni Pedersen en idé.

»Jeg tænkte, at jeg lige måtte holde dem lidt hen, for vi skulle sende Go' aften. Og så er jeg heldigvis så privilegeret, at jeg er på en stor arbejdsplads, hvor der er folk, der kan hjælpe mig med den slags, og det er ikke alle, der er det.«

Og mens hun sendte første del af Go' Aften Live, var der kollegaer på TV 2, som sørgede for, at hun fik sin profil tilbage.

Der var klar besked til hackerne fra Janni Pedersen. Foto: Janni Pedersen

Det fejrede hun med at sende hackerne en klar besked i form af et billede, som sagde alt.

»Jeg tænker, at det er mennesker, der måske ikke har så mange penge, men lidt teknisk snilde, og så har de fundet ud af, at det er måden at gøre det på. Det er på ingen måde verdens ende at blive hacket, for man kan jo starte på ny, men for mig ville det bare være ærgerligt med de billeder, der ligger der, som er en del af min historie,« forklarer hun.

»Man bliver bare lidt øv over, at der sidder folk og bruger deres tid på at hacke folks kontoer for at afpresse dem for penge.«