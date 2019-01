Anmelderne er enige. Esben Smed er en gave til den danske filmverden. Men hvad er det, der gør ham så speciel, at han kan lægge Danmark ned og høste ros fra ind- såvel som udland?

Forklaringen giver nogle af de store personligheder, der har arbejdet, grint og grædt med den ydmyge jyde. De giver bud på, hvad der gør ham til en stjerne med international potentiale.

»Esben er en gudsbenådet skuespiller. Han bruger utrolig meget tid på forarbejdet til sine roller. Desuden er han frygtelig selvkritisk. Faktisk så meget, at det næsten er destruktivt,« siger den Oscar-vindende instruktør Bille August, der blandt andet har instruerede filmen ‘Lykke-Per’, hvor Esben Smed spillede hovedrollen.

Han kendte ikke Esben, før han så ham til prøverne, men han spottede talentet med det samme:

Bille August lavede sin version af Pontoppidans dannelsesroman Lykke-Per, hvor Esben Smed spillede hovedrollen som Lykke-Per. Foto: Anne Bæk

»Jeg anede ikke, hvem han var. Vi havde mange skuespillere inde, men der var noget ved Esben, som var helt fantastisk«.

Bille August er ikke den eneste, der har set noget i Esben Smed, som skilte ham ud fra andre omkring ham.

»I det første klip, jeg så med ham, stod han sådan lidt i baggrunden. Jeg kan ikke huske, hvor det var fra, men jeg kan tydeligt huske, at jeg tænkte, at der var et eller andet over ham - noget meget karismatisk og tilstedeværende,« siger Katrine Wiedemann.

Hun var instruktør på forestillingen ‘Et vintereventyr’, hvor Esben havde en stor rolle. Det var året, hvor Esben Smed blev kåret til 'Shooting Star 2017'.

»Vi jokede med Esben på settet af 'Et vintereventyr' og kaldte ham 'Shooting' fordi han lige havde fået prisen som årets Shooting Star,« Katrine Wiedemann, instruktør og forfatter. Foto: Søren Bidstrup

Katrine Wiedemann og Bille August er enige om, at han formår at gøre noget ved sine roller, som får publikum til at elske dem - selvom de ikke nødvendigvis er elskelige.

»Han er en meget alsidig skuespiller, og kan spille på hele klaviaturet af roller. Der er en dybde i hans skuespil - et nærvær, som gør ham meget nuanceret,« siger Bille August og tilføjer:

»På trods af sin unge alder har han en livsklogskab, som han bruger til at forme sine roller. Og han har evnen til at omsætte det til noget, der gør ham unik. Per gør mange usympatiske ting, men man skal ville ham, og det kunne Esben gøre ved rollen. Det er Esbens menneskeforståelse, der gør, at man bliver optaget af Per og vil ham.«

»Han er som en ung James Dean og kunne sagtens være den nye James Bond. Han har en stor følsomhed og sensitivitet, og man føler en enorm omsorg for ham. I virkeligheden er han jo bare en blufærdig dreng fra Jylland,« griner Katrine Wiedemann og fortsætter:

Esben Smed spillede kong Leontes i Shakespeares 'Et vintereventyr', som Katrine Wiedemann instruerede i teatret Republique. Foto: Malene Anthony Nielsen

»Der er ikke nogen, der har arbejdet med Esben, som ikke har elsket ham; både på scenen og uden for. Han er alsidig med en sårbar udstråling, det rene hjerte og ungdommens uskyld, men uden at være kedelig«.

Når det kommer til at gøre sig vellidt, så mener Bille August, at Esben Smeds evne til at vække følelser i andre mennesker også er en fordel udenfor scenen:

»En af hans store kvaliteter er, at han er elsket af sine medspillere, og det gør, at dem, der spiller over for ham, bliver bedre af at spille sammen med ham,« siger han.

Frank Thiel, som var Esben Smeds gamle mentor, og som hjalp ham med at komme ind på Den Danske Scenekunstskole, fortæller, hvordan Smed helt fra begyndelsen - som 15-årig på Teatret Svalegangen i Aarhus - havde ‘det’ i sig.

»Jeg var kort med i et afsnit af 'Bedrag', og der boede jeg i Esbens lejlighed i København. Han havde den her ene væg, der var helt malet til med optegnelser af tanker, billeder og noter og alt muligt fra hele hans arbejde,« Frank Thiel, skuespiller. Foto: Anders Birger Schjørring

»Det, der var så vildt med Esben, var, at det her var han sgu bare skabt til. Man siger, at hvis man vil være berømt, så laver man tv, og hvis man vil være lykkelig, så laver man teater. Esben laver film, men han har sjælen i teateret,« siger han.

Katrine Wiedemann mener også, at Esben Smed har ‘det’ i sig i sådan en grad, at han kan måle sig med de største.

»Der er mange danske skuespillere, der er fantastiske, men han har ‘star quality’ med et internationalt potentiale, der er mindst lige så godt som det, man finder hos Nikolaj Coster Waldau, Mads Mikkelsen og Nikolaj Lie Kaas,« siger hun og tilføjer:

»Han er i top ti med star quality af alle skuespillere, jeg har mødt i Danmark gennem min karriere. Og jeg har mødt dem alle.«

Esben Smed med kæresten biografdirektør Line Daugbjerg Christensen. Foto: Sarah Christine Nørgaard

Esben Smed har på kort tid cementeret sig som en skuespiller i absolut topklasse og med potentiale til at blive et internationalt navn.

Når han er blevet spurgt i interviews, har han sagt, at han gerne vil prøve kræfter med roller i udlandet, så det er ikke umuligt, at det en dag vil ske.

Når det kommer til fremtiden, er Bille August i hvert fald ikke i tvivl om, at Esben Smed er kommet for at blive:

»Jeg vil Esben det bedste, og jeg er sikker på, at han nok skal blive stor«.